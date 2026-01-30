Kate Middleton, il luogo controverso dove William si rilassa lontano da lei

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William sono una coppia solida. Specialmente negli ultimi due anni il loro rapporto si è cementato, dopo aver affrontato insieme la malattia della Principessa del Galles. Ma quando suo marito vuole rilassarsi davvero e trovare un po’ di pace, c’è solo un posto che fa per lui. Lì, sua moglie non lo accompagna mai, se non quando è obbligata a farlo.

Kate Middleton, come si rilassa William senza la famiglia

Quando lavorano, William e Kate spesso sono costretti a separarsi. Per esempio, abbiamo visto Lady Middleton questa settimana recarsi da sola nel Nord dell’Inghilterra dove ha fatto anche una passeggiata in montagna, malgrado la pioggia battente.

Mentre quando sono a casa dedicano la maggior parte del loro tempo ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Li aiutano coi compiti ma anche organizzano escursioni, gite fuoriporta o giochi da fare tutti insieme. Oppure semplicemente condividono momenti di vita quotidiana, come cucinare e apparecchiare la tavola.

Però, se William vuole staccare la spina per un breve momento, c’è solo un luogo che fa per lui: il pub. Mentre Kate ha raccontato di rifugiarsi nella natura, appena può, facendo passeggiate nel bosco anche col bruto tempo, suo marito preferisce una pinta di birra. Da sempre.

Kate Middleton, la passione di William per i pub

William ha dichiarato in diverse occasioni la sua passione per il pub. “Adoro i pub”, ha confessato recentemente il Principe del Galles, sorseggiando mezzo sidro al pub The Goth durante il viaggio in Scozia con sua Kate. E ha proseguito: “Voglio aiutare i pub. Questo è il posto migliore dove venire e conoscersi. Sono il cuore della comunità. Sono cresciuto nei pub e li adoro”.

In effetti, fin da giovane William è un assiduo frequentatore di questi locali. All’epoca dell’università ci andava con Kate e con gli amici. E ancora adesso lo fa, anche se la maggior parte delle volte sua moglie non è con lui.

Però, in un recente documentario ha raccontato del cancro di Kate proprio davanti a una pinta di birra. E mentre sua moglie si sottoponeva alla chemioterapia, è stato avvistato con sua suocera Carole Middleton in un pub vicino a casa.

Anche quando è in trasferta, sia per lavoro che per vacanza, frequenta i pub o locali simili. Una volta in Svizzera è stato fotografato in compagnia di una modella bionda, ed era già sposato con Kate.

Malgrado la sua passione per le pinte, William non è un grande bevitore, tanto che suo cugino acquisito, Mike Tindall, lo ha soprannominato “One Pint Willy”.

Effetto William

Pare che i commenti positivi del Principe del Galles sui pub, abbia incrementato la vendita di birra nel Paese. Tanto che si parla di “effetto William”. Come sua moglie Kate incrementa le vendite dei marchi che indossa, Will ha il potere di far consumare più birra. E questo non è considerato un fattore positivo da tutti.

Per questo la passione del Principe per il pub è un tema controverso e molto dibattuto in Gran Bretagna. Questo però dimostra quanto la coppia sia amata ma soprattutto sia capace di influenzare le persone.