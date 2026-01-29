Kate Middleton bacchetta i suoi accompagnatori: il video mette i brividi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato a una passeggiata in montagna a Cubar in the Peaks nell’Inghilterra del Nord, sfidando pioggia e vento. Il video mette i brividi per le basse temperature della zona. Ma la Principessa del Galles ha trovato le energie anche per bacchettare benevolmente i suoi compagni di camminata a proseguire senza esitazioni.

Kate Middleton, passeggiata in montagna da brividi

Lo scorso 27 gennaio Kate Middleton si è recata nel Nord dell’Inghilterra per il suo primo impegno pubblico da sola del 2026. La moglie di William ha affrontato una giornata ricca di impegni, anche all’aperto, nonostante sulla zona ci fosse l’allerta maltempo.

Oltre ai giochi coi bambini e l’incontro con la squadra di rugby, Kate si è unita a una passeggiata di gruppo in montagna organizzata da Mind Over Mountains, un’associazione benefica che offre supporto professionale per la salute mentale attraverso attività terapeutiche all’aperto.

Considerando il maltempo e le temperature rigide, la Principessa del Galles si era attrezzata con un giaccone impermeabile di Dubarry, jeans skinny molto pratici per le camminate e degli scarponi resistenti con una suola di para di Berghaus. Inoltre, aveva raccolto i suoi lunghi capelli in una pratica treccia.

Il suo look è stato completato da un berretto in tweed, caldo e coprente, in modo da proteggere la testa dalla pioggia e dal vento, e da un paio di guanti.

Kate Middleton bacchetta i suoi compagni di camminata

Kate ha sempre detto di amare molto le attività all’aria aperta, in qualsiasi stagione dell’anno, anche in inverno. D’altro canto, le piace nuotare nell’acqua gelida, uno dei pochi hobby che William non riesce a condividere con lei.

Quindi, la Principessa era pronta ad affrontare una passeggiata nella natura con il maltempo, ma non è sicuramente una persona avventata che rischia per nulla. La sua intraprendenza e la sua esperienza con boschi, ruscelli e brughiera le hanno permesso di prendere in mano la situazione e di guidare la piccola spedizione.

Getty Images

Kate teneva costantemente sotto controllo il tempo. E a un certo punto, quando si è accorta che i suoi accompagnatori indugiavano troppo a lungo sul sentiero, non ci ha pensato due volte a bacchettarli benevolmente dicendo: “Come fanno a restare lì fermi?”. E li ha spronati: “Forza, dobbiamo muoverci!”. Una reazione protettrice che probabilmente Kate ha sviluppato come mamma di tre bambini cui ha insegnato a divertirsi nella natura.

Kate Middleton, il video della passeggiata

In ogni caso, il rimprovero bonario della Principessa del Galles è stato documentato in un video che ha fatto molto divertire i suoi sostenitori. Ma soprattutto ha suscitato nei suoi sostenitori una grande ammirazione. Non è la prima volta che Kate si preoccupa per i suoi interlocutori durante un’uscita ufficiale. Qualche mese fa aveva incontrato un gruppo di bambini in un giardino ma appena ha visto che la pioggia cominciava a scendere pesantemente, ha subito interrotto l’attività e li ha fatti portare al riparo in un luogo asciutto.

Kate ha condiviso il video della passeggiata sul suo profilo Instagram ribadendo l’importanza di camminare nella natura come strumento di salute mentale e nei commenti molto l’hanno ringraziata raccontando come questo tipo di attività li ha salvati da un esaurimento.