Kate Middleton sfida la tempesta: cambio look strategico con treccia. Ma è sciupata

Kate Middleton sfida l'allerta maltempo per incontrare un gruppo di bambini e per proteggersi dalla pioggia cambia look e si fa la treccia

Kate Middleton ha sfidato la tempesta Chandra che sta colpendo il nord dell’Inghilterra per recarsi in visita al Children’s Trauma Therapy Service di Family Action a Bradford, nel West Yorkshire, dove ha incontrato terapisti, famiglie e bambini e ha partecipato a una sessione di terapia creativa. E poi è stata protagonista di un cambio look repentino. Ma non convince tutti.

Kate Middleton sfida l’allerta maltempo

Dopo il primo tour in Scozia con William, Kate Middleton ha fatto la sua prima uscita pubblica in solitaria. La Principessa del Galles ha mantenuto fede ai suoi impegni nonostante l’allerta gialla sulla zona, causa maltempo.

Kate non si è certo spaventata per un po’ di pioggia e qualche raffica di vento e, grazie al suo staff, ha pianificato in tutti i dettagli la sua visita, compreso un adeguato cambio di look, per affrontare i vari impegni della giornata, che ha compreso anche la pettinatura. La Principessa infatti ha raccolto la sua lunga chioma in una treccia.

Kate Middleton, la giacca in tweed di Holland Cooper

Kate si è recata dunque a Bradford dove ha incontrato i bambini che frequentano Children’s Trauma Therapy Service e per l’occasione ha riproposta la sua giacca in tweet sul marrone, firmata Holland Cooper. La moglie di William l’ha indossata con un dolcevita e un paio di pantaloni color cuoio di Jigsaw.

La Principessa è stata dolcissima coi bambini. In loro compagnia si trova perfettamente a suo agio rivelando al meglio il suo lato materno. Così, ha mostrato a una bimba di cinque anni come ascoltare il mare attraverso una conchiglia e l’ha aiutata a creare una “scatola dei desideri”. Ed è apparsa di ottimo umore incontrando i genitori e i terapisti che seguono i piccoli.

Lo scopo della visita è quello di sensibilizzare sul potere curativo della creatività e della natura per le persone che hanno subito traumi o hanno problemi di salute mentale.

Kate Middleton, il cambio di look con treccia che non piace a tutti

Ma questa non è stato l’unico impegno della giornata per Kate. La Principessa del Galles ha incontrato i membri del Trinity Rugby League Club di Wakefield nel Westyorkshire.

Evidentemente per il tipo di appuntamento la giacca in tweed non era più adeguata. E così Lady Middleton si è cambiata al volo, sfoggiando all’uscita dello stadio un outfit decisamente più sportivo, mentre sull’Inghilterra stava per abbattersi la tempesta.

Kate ha quindi optato per una giacca impermeabile color oliva di Dubarry, un paio di jeans skinny e stivali in pelle impermeabili di Berghaus. E per proteggere i capelli dall’umidità, li ha raccolti in una treccia. Forse è la prima volta che la vediamo con questa acconciatura che non è piaciuta a tutti, perché poco chic dato che sembra sia stata fatta troppo frettolosamente e sia poco ricercata

D’altro canto, era la soluzione migliore per restare in ordine ed evitare l’effetto crespo mentre salutava la folla che si è radunata per incontrarla.