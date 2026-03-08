Kate Middleton e la sua colazione preferita: il frullato di alghe per “ormoni e l’energia”

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Kate Middleton

A 44 anni, la Principessa del Galles sa esattamente come dovrebbe essere il suo pasto mattutino ideale. Da tempo Kate Middleton viene apprezzata, oltre che per lo stile nel vestire e nel gestire i suoi impegni reali, per il suo approccio disciplinato all’alimentazione. Sembra che sia anche un’abile cuoca e che ami preparare pasti sani per sé e anche per la sua famiglia. Ma cosa ama mangiare al mattino?

La colazione perfetta secondo Kate Middleton

Kate Middleton ama tenere uno stile di vita sano per sé e per la sua famiglia. Questo è noto. In particolare modo da quando ha dovuto affrontare la malattia, sembra che il suo impegno, anche in fatto di alimentazione, sia cresciuto. Alcuni esperti reali hanno fatto trapelare in particolare il suo segreto per iniziare al meglio la giornata. In fondo si sa: la colazione è il pasto più importante della giornata, dà il giusto ritmo e la carica per svegliarsi e dedicarsi alle proprie attività quotidiane.

Proprio come sua cognata, la Duchessa del Sussex, la Principessa del Galles è nota per il suo frullato mattutino, un modo semplice, leggero e pratico per racchiudere un pasto nutriente in un unico bicchiere. La sua miscela preferita sembra essere una combinazione coraggiosa di cavolo riccio, alga spirulina , matcha, spinaci, lattuga romana, foglie di coriandolo e mirtilli per creare la perfetta “pozione” mattutina.

Il frullato di Kate per energia sin dal mattino

La nutrizionista Gabriela Peacock, intervistata dai tabloid inglese, ha evidenziato come il frullato di Kate Middleton contenga “ingredienti semplici e naturali”. Sicuramente si tratta di un mix ricchissimo in vitamine e magnesio, ottimi per una carica di energia si dalle prime ore della giornata. “La spirulina fornisce una fonte concentrata di proteine ​​vegetali e antiossidanti. Anche i mirtilli sono fantastici. Favoriscono la salute del cervello e riducono l’infiammazione”.

A quanto pare però anche Kate non disdegna una generosa ciotola di fiocchi d’avena al mattino, magari con un po’ di latte, per saziare l’appetito mattutino e dare energia per tutta la giornata.

In aggiornamento