Amalia d’Olanda innamorata? Chi è l’uomo d’affari con cui si è divertita all’Oktoberfest

L'erede al trono dei Paesi Bassi scatenata a Monaco di Baviera tra musica, birra e balli tradizionali: si parla di flirt con il giovane e facoltoso Christopher von Halem

L’amore è nell’aria nella corte olandese. Se solo qualche giorno fa circolavano voci su una possibile liaison tra la Principessa Alexia e il famoso rapper Antoon, ora è l’erede al trono a finire sotto i riflettori per una presunta love story. Le voci hanno iniziato a rincorrersi dopo la sua apparizione a uno degli eventi più popolari della Germania, l’Oktoberfest. La presenza di Amalia d’Olanda a questa celebrazione non è passata inosservata, così come la sua stretta vicinanza con Christopher von Halem, membro di una importante famiglia di Monaco con legami con il mondo dell’arte e della finanza.

Amalia d’Olanda fidanzata con un imprenditore tedesco?

La rivista tedesca Bunte ha pubblicato alcune immagini che ritraggono Amalia d’Olanda all’Oktoberfest in costume tradizionale bavarese e nel celebre tendone Käfer Wiesn-Schänke, ritrovo esclusivo dove si mescolano star dello spettacolo, personalità dell’alta società e imprenditori internazionali. Insieme a lei Chrisi, come è affettuosamente chiamato il giovane.

Secondo la rivista, la figlia di Maxima d’Olanda e l’imprenditore hanno flirtato per tutto il tempo. Alla festa era presente anche Cedric, fratello di Christopher. Le immagini mostrano un’Amalia sorridente e rilassata in un’atmosfera festosa dove musica, balli e birra sono stati grandi protagonisti.

Christopher von Halem proviene da un’influente e ricca famiglia di Monaco. Ha 24 anni, due in più dell’erede al trono, che ne compirà 22 il prossimo dicembre.

von Halem ha avviato diverse iniziative imprenditoriali in giovanissima età, riuscendo così a consolidare il suo nome come promettente imprenditore e uomo d’affari. Tra le tante un’azienda di intelligenza artificiale, che gestisce ormai da tempo.

Testimoni hanno assicurato che la Principessa si “è divertita molto con il suo corteggiatore e ha ballato molto vivacemente”. La Casa Reale, come di consueto, non ha né confermato né smentito le notizie su Amalia, che presto vedremo in occasione di un evento importante: l’abdicazione del Granduca di Lussemburgo e l’ascesa al trono del figlio maggiore, il Principe Guillaume.

Amalia d’Olanda al centro della cronaca rosa

Non è la prima volta che la stampa associa la Principessa a un giovane tedesco. Nel 2021, sempre Bunte aveva menzionato una presunta liaison tra Amalia e Isebrand Kaldewei, l’erede di una nota famiglia di industriali tedeschi che aveva incontrato a una festa estiva dopo il diploma. Fonti avevano assicurato di averli visti tenersi per mano e persino baciarsi durante una fuga a New York, una città di grande importanza per la royal family olandese, visto che nella Grande Mela è sbocciato l‘amore tra Re Willem-Alexander e l’argentina Maxima Zorreguieta.

Inoltre, nella sua biografia pubblicata per celebrare il raggiungimento della maggiore età, Amalia ha confessato che le piacciono i ragazzi educati e che è più interessata a quelli tedeschi che agli olandesi. E queste parole sembrano trovare confermare negli ultimi flirt della futura Regina.

Cosa accadrà con Christopher von Halem rimane un mistero. Per ora, l’unica cosa chiara è che il giovane imprenditore sembra determinato a mantenere un basso profilo.

Non appena la notizia della sua serata con Amalia si è diffusa, il suo profilo LinkedIn è scomparso quasi per magia e molti dei suoi video sui social sono stati cancellati. Una mossa che però, lungi dal placare i rumor, ha solo alimentato di più le speculazioni.