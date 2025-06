Leonor di Spagna fuori dalla chat WhatsApp delle Principesse d’Europa

Getty Images Leonor di Spagna

L’uso dei gruppi sulle app di messaggistica istantanea ha conquistato tutti, anche le Principesse d’Europa. Elisabetta del Belgio, Amalia dei Paesi Bassi e Ingrid di Norvegia hanno creato un gruppo WhatsApp che permette loro di rimanere in contatto costante. Una sorta di alleanza digitale tra future regine, che, per il momento, non include Leonor, la Principessa delle Asturie.

La chat WhatsApp delle Principesse d’Europa

La conferma dell’esistenza di un gruppo WhatsApp in cui le ereditiere discutono di argomenti comuni è stata rivelata dalla rivista The Australian Women’s Weekly. E la Principessa Amalia avrebbe confermato l’esistenza del gruppo. “Rimaniamo in contatto perché viviamo vite molto specifiche e non abbiamo bisogno di molte spiegazioni per capirci“, avrebbe dichiarato l’ereditiera olandese.

Come ha spiegato la figlia di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima dei Paesi Bassi, condividono di tutto, dagli argomenti quotidiani alle riflessioni sulla pressione mediatica, le apparizioni pubbliche, i social media e la loro privacy. “Sono felice di poter parlare con loro di cose semplici della nostra vita, che sono difficili e diverse per noi: amicizia, privacy, social media. Parliamo di come li gestiamo”.

Per le Principesse d’Europa, l’app di messaggistica è diventato un luogo in cui entrare in contatto con le uniche altre ventenni in grado di comprendere le esigenze di essere una moderna principessa. Le loro antenate hanno trascorso secoli affidandosi a visite di stato, tour reali e occasionali telegrammi di palazzo inviati da sfarzose dimore.

Oggi, le nuove leve hanno trovato il modo di parlare apertamente delle pressioni dei loro ruoli, dei social media e della gestione di aspetti quotidiani come l’amicizia, gli appuntamenti e l’identità, pur avendo ogni loro mossa sotto controllo.

Secondo il royal expert Wim Dehandschutter, esiste un rapporto davvero speciale tra le tre ereditiere: “Sono amiche molto strette “, ha dichiarato alla rivista australiana.

Dopotutto, nonostante l’età, non sono giovani qualunque, perché il loro percorso è ben definito. Proprio come la Principessa Leonor, che ora è concentrata sul suo addestramento militare.

Perché Leonor non è nella chat di WhatsApp

Le figlie maggiori del Re e della Regina dei Paesi Bassi, del Re e della Regina del Belgio e del Principe Ereditario e della Principessa di Norvegia mantengono uno stretto rapporto.

Amalia, Elisabetta e Ingrid si sono incontrate in diversi eventi ufficiali negli ultimi anni, come il compleanno del Principe Cristiano di Danimarca e la festa di diciotto anni di Ingrid.

A questi eventi non ha partecipato Leonor di Spagna, la cui agenda internazionale è molto limitata. Infatti, ha compiuto un solo viaggio ufficiale all’estero, lo scorso anno in Portogallo.

Ida Bjørvik - Casa Reale di Norvegia

Le componenti della chat room parlano regolarmente, anche se non quotidianamente. Secondo l’esperto, Leonor potrebbe essere stata invitata e potrebbe farne parte, ma chiarisce che “non c’è conferma o certezza”. Inoltre, sottolinea che le restrizioni e l’elevato livello di protezione che la Regina Letizia mantiene nei confronti delle sue figlie potrebbero aver limitato questi legami più informali.

“Letizia è molto severa con le sue figlie, il che l’ha portata ad avere meno contatti con altre eredi come Ingrid, Amalia o Isabella”, ha ricordato l’esperto.

Tuttavia, rimane aperta la possibilità che la figlia di Re Felipe comunichi con loro attraverso altri canali o che il suo ruolo nel gruppo sia semplicemente più discreto. Ciò che è chiaro è che, se partecipa alla chat, la sua presenza non è così attiva o visibile come quella delle altre tre.

Ad ogni modo questo gruppo WhatsApp riflette una nuova generazione di nobildonne che stanno crescendo con la tecnologia, ma anche con una chiara consapevolezza del ruolo che un giorno ricopriranno.