Temptation Island 2025, l’indizio sul destino di Denise e Marco

Nuove indiscrezioni e indizi sul destino delle coppie di Temptation Island 2025. Fra quelle più chiacchierate c’è senza dubbio la coppia formata da Denise e Marco che nel reality è stata messa fortemente alla prova. Nella seconda puntata infatti Marco ha dovuto fare i conti con la sua gelosia nei confronti di Denise, ma nella terza puntata la situazione – in base alle anticipazioni – precipiterà.

Cosa è successo a Denise e Marco di Temptation Island 2025

Ma andiamo con ordine: Denise e Marco stanno insieme da quattro anni e convivono a Roma. Nel video di presentazione dello show di Maria De Filippi hanno raccontato di aver scritto al programma per mettere alla prova la loro storia dopo che Denise ha scoperto un tradimento avvenuto quando stavano insieme da un anno.

“Non so se mi ama, non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a tre anni fa”, ha confessato lei di fronte alle telecamere. Mentre lui ha spiegato di sentirsi sempre sotto osservazione e giudicato in ogni sua mossa. “È vero, ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato – ha rivelato -, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti, ma il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato, anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene”.

Dopo il suo ingresso nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Denise si è avvicinata moltissimo al single Flavio Ubirti, con cui ha costruito da subito un rapporto di grande intesa. “Mi stai sorprendendo, perdo di vista che hai 24 anni – ha detto Denise, chiacchierando con Flavio ed evidenziando il forte feeling fra loro -. A quell’età Marco stava nei locali a stappare bottiglie. Hai un cervello che non finisce mai, hai quello che mi sarebbe piaciuto avesse Marco come qualità”.

Parole che hanno ferito moltissimo il fidanzato. “Sta tornando a essere felice con un altra persona,tutto quello che non mi aspettavo, era super innamorata di me. Mi ha mandato in tilt, sono deluso”, si è sfogato.

Temptation Island 2025, l’indiscrezione su Denise

Come andrà a finire l’avventura di Denise e Marco a Temptation Island 2025? La pagina Instagram RealityEdition ha riportato alcune testimonianze da parte di una persona che avrebbe incontrato Denise dopo la fine della trasmissione. Un testimone ha rivelato di aver visto la concorrente dello show in una spiaggia a Fregene, in compagnia di un’amica e senza il fidanzato. Non solo: la fonte ha riferito che sembrava molto triste e che stesse piangendo.

“Ero al Singita (Roma) e Denise di Temptation Island era di fronte a me”, ha svelato. Affermando di aver visto Denise “visibilmente provata, forse stava proprio piangendo”. La testimonianza potrebbe quindi svelare il destino della coppia. Denise e Marco affronteranno il falò di confronto uscendo separati? Per ora non è dato saperlo, non resta che seguire le nuove puntate del programma per scoprire cosa succederà. Di certo – come svelato da Filippo Bisciglia – Marco si infurierà dopo aver visto un ulteriore avvicinamento fra il single e la sua fidanzata.