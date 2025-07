Temptation Island 2025, l’indizio sul futuro di Alessio e Sonia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Cosa succederà ad Alessio e Sonia di Temptation Island 2025? Nella prima puntata dello show la coppia ha sorpreso tutti con una richiesta di falò di confronto dopo appena due giorni e dichiarazioni pesantissime da parte di Alessio. Ma il futuro dei due potrebbe essere diverso da quello che immaginiamo.

Temptation Island 2025: Alessio e Sonia stanno ancora insieme?

Alessio e Sonia stanno ancora insieme? Abbiamo lasciato i due fidanzati separati nei rispettivi villaggi, con Sonia delusa da Alessio e decisa a lasciare la trasmissione. Una scelta fatta dopo le parole gravissime di lui sulla loro relazione e il mancato confronto al falò.

I due fidanzati avranno dunque lasciato Temptation Island 2025 da soli? La risposta potrebbe non essere così semplice come sembra. Alcuni indizi lasciano infatti presagire che il futuro di Alessio e Sonia sarà molto diverso da ciò che immaginiamo. I due potrebbero stare ancora insieme o comunque frequentarsi fuori dal programma.

Su Instagram infatti continuano a seguirsi e non hanno mai smesso di farlo. Un indizio importante riguardo il loro legame. Non solo: alla fine della prima puntata di Temptation Island 2025 lo stesso Filippo Bisciglia ha anticipato che ci saranno delle svolte inaspettate sulla vicenda. Dunque non resta che attendere la seconda puntata del programma di Maria De Filippi per capire che ne sarà dei due fidanzati.

Cosa è successo fra Alessio e Sonia a Temptation Island 2025

Ma cosa è successo nella prima puntata fra Alessio e Sonia? I due sono stati i grandi protagonisti sino ad ora della nuova edizione dello show. Sonia infatti si è vista costretta a chiedere un falò di confronto anticipato al fidanzato dopo appena due giorni.

A farle prendere questa decisione la confessione di Alessio che ha spiegato di fronte alle telecamere di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine e di aver scelto di partecipare a Temptation Island 2025 perché crede di non averla mai amata.

“Sonia non sa la reale motivazione per la quale ho scritto a Temptation – ha raccontato -, non le ho mai parlato delle reali motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di visto emotivo. Io non so se a Sonia la amo, o peggio ancora se non l’ho mai amata. Da qui a dire la ami, sono sincero non sono in grado di poterlo dire con certezza”.

“Mi ha dato un tetto sulla testa, mi ha dato autonomia, mia ha dato un modo per realizzare i miei sogni – ha aggiunto -. Il mio dubbio è questo il fatto di pensare di aver confuso il sentimento di gratitudine e il sentimento dell’amore. Gli ho fatto la proposta di matrimonio, gliel’ho fatta per gratitudine, altrimenti si sarebbe realizzato, se fosse stato amore l’avrei realizzato”.

Parole forti che hanno spinto Sonia a chiedere un falò di confronto. Ma Alessio, dopo una lunga attesa, non si è presentato, costringendola a lasciare la trasmissione senza un confronto. A consolarla le altre fidanzate che le hanno chiesto di restare nello show. “Io gli ho dato tutto – ha detto, sconvolta -, casa, studio, casa al mare, i miei beni ha chiamato lui ma io il dubbio l’ho sempre avuto”.