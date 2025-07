Temptation Island 2025, il ritorno di Sonia M. e Alessio e il primo falò a tre

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il ritorno di Sonia M. e Alessio e la richiesta di un falò a tre: le sorprese a Temptation Island 2025 non sono finite e ci aspettano ancora numerosi colpi di scena. Il viaggio nei sentimenti delle coppie, d’altronde, è solo all’inizio, e Filippo Bisciglia ha già promesso grandi novità nelle prossime puntate dello show.

Il ritorno di Sonia M. e Alessio a Temptation Island 2025

Sonia M. è stata senza dubbio la protagonista indiscussa di questa edizione di Temptation Island. 48 anni, avvocato, è approdata nello show per volere del compagno Alessio che, sin da subito, si è lasciato andare a dichiarazioni forti.

Alessio ha spiegato di non essere certo dei suoi sentimenti, arrivando a dire di non averla mai amata e di averle chiesto di sposarlo solamente per senso di riconoscenza. Parole che hanno ferito tantissimo la donna e che l’hanno spinta a richiedere un falò di confronto immediato dopo appena due giorni dall’inizio dello show.

Alessio non si è presentato, lasciando Sonia M. ad aspettarlo per venti minuti, ma lei, a differenza di quanto era accaduto in passato, a quel punto ha scelto di lasciare la trasmissione. Sonia infatti sapeva benissimo che questa sua mossa avrebbe costretto la produzione – per via delle regole del gioco – a mandare a casa anche Alessio.

Dopo aver lasciato il villaggio, Alessio ha chiesto un nuovo falò di confronto con Sonia. L’avvocato ha infatti appreso che la fidanzata era rimasta nello show per via della richiesta delle altre concorrenti che la consideravano un punto di riferimento.

“Sono venuto perché ero emotivamente scosso, preferivo avere un confronto a mente fredda, chiedo scusa di non essermi presentato. Ho sofferto molto perché questa era per me un’opportunità importante ed è andata persa”, ha spiegato.

Ma Sonia M. informata da Filippo Bisciglia della volontà del fidanzato di vederla, non si è presentata. “Lui non ha pensato minimamente a me, gli ho dato fastidio perché gli stavo rovinando i festeggiamenti. Non è cambiata la voglia di incontrarlo, ma stasera non me la sento, deve riflettere e aspettare”.

Non solo: Sonia ha chiesto a Bisciglia di far aspettare il fidanzato, proprio come era accaduto a lei. “Avete ragione, lo facciamo aspettare come hai aspettato tu”, ha commentato lui. Nella prossima puntata, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà finalmente un confronto fra Sonia e Alessio a Temptation Island 2025. Sarà il momento per scoprire il destino di questa coppia che ha fatto così discutere.

La richiesta di falò a tre a Filippo Bisciglia

Ma l’incontro fra Sonia e Alessio non sarà l’unico momento chiave nelle prossime puntate di Temptation Island 2025. Sembra infatti che ci sia stata una richiesta di falò a tre: il primo nella storia del programma di Maria De Filippi.

A farla sarebbe stato Marco, infastidito per via della vicinanza sempre più forte fra la sua fidanzata Denise e il single Flavio Ubirti. Il tentatore sin dalle prime puntate era riuscito ad attirare l’attenzione sia delle concorrenti che del pubblico.

“Mi stai sorprendendo, perdo di vista che hai 24 anni – ha commentato Denise, paragonando Flavio al fidanzato Marco -. A quell’età Marco stava nei locali a stappare bottiglie. Hai un cervello che non finisce mai, hai quello che mi sarebbe piaciuto avesse Marco come qualità”.