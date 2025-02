Vasco Rossi, chi sono le donne che hanno ispirato le sue canzoni

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Da Susanna, la “bambina tutta colorata che quando va a ballare sembra un’aranciata”, alla “splendida” Gabri, passando per Albachiara fino a “Laura che aspetta un figlio per Natale”. Qualcuna ha scoperto solo da adulta di essere stata la musa di uno dei cantanti più amati, come Susanna Marani e Silvia, vicina di casa del cantante a Zocca. Scopriamo chi sono e come sono oggi le donne che hanno ispirato le canzoni più belle e indimenticabili di Vasco Rossi.

Susanna Marani, che ispirò la “bambina tutta colorata”

Susanna Marani ha ispirato la canzone omonima Susanna contenuta nell’album “Colpa D’Alfredo”, del 1980. Susanna andava a ballare allo Snoopy, discoteca vicino Modena dove, sul finire degli anni ’70, Vasco Rossi faceva il dj. “Era la fine del ’77 o gennaio ’78, ci siamo conosciuti in quei pomeriggi – ha ricordato Susanna alla Gazzetta di Modena -. Fu lui ad avvicinarmi allo Snoopy, perché io ero sempre molto sfuggente e fu sempre lui ad innamorarsi di me. Non ricordo come io abbia fatto a convincere i miei genitori a passare l’estate a Zocca. Però trascorrevo i pomeriggi a casa sua, con mamma Novella. Vasco suonava la chitarra e cantava, poi la sera si usciva insieme. Andavamo al Punto Club e lì ho scoperto Massimo Riva: un ragazzo magnifico, carino, dolce anche un po’ introverso. Ballavamo insieme e facevamo serata. Ero veramente una bambina vivace, dicevo che andavo a scuola e invece andavo a Punto Radio, dove c’era Vasco. Fra noi c’ è stato solo uno scambio di baci, anche perché c’ erano dieci anni di differenza: io avevo 16 anni e lui 26. Una sera Vasco, nel portarmi a casa, si ferma con l’auto e mi dice ‘ho una sorpresa per te’. Tira fuori una cassetta, la mette nello stereo e parte Susanna. Sono rimasta stupita, mi piaceva molto, ero davvero quella che lui raccontava. Gli ho chiesto se davvero fosse intenzionato ad inciderla. Il resto è storia”.

Susanna una volta raccontò ai genitori che sarebbe andata al cinema e invece si presentò in discoteca con una maglietta col numero 28 stampato sopra. “Susanna ha la maglietta numero 28/coi ricciolini in testa sembra proprio un confetto/e non sta mai ferma un attimo/gira dappertutto/ E quando pensi di fermarla è già passata da un anno”

Gabriella, lo splendido amore che gli diede Lorenzo

Poi ci fu Gabriella Sturani, fidanzata di Vasco per un paio d’anni, negli anni ’80, madre di suo figlio Lorenzo. La donna che ha ispirato, ovviamente, Gabri. “Gabri, come sei splendida, Gabri, adesso smettila”…Gabriella, mancata a marzo 2024, ha raccontato di averlo conosciuto la prima volta che aveva appena 13 anni. Poi, 3 anni dopo (1983), lo ha rincontrato. È riuscita ad arrivare al suo camerino e gli ha detto “Adesso non mi scappi più”. Sono stati insieme due anni. “Era buono, dolce, riservato, premuroso, anche troppo”. La loro storia finisce quando Gabriella scopre di essere incinta. “Quello, per Rossi, non era il momento giusto per diventare padre. Ma io decisi di tenere il bambino, forse per incoscienza, non so. Di certo non lo rimpiango” Vasco Rossi riconoscerà il figlio, Lorenzo, solo nel 2004, dopo il test del DNA.

Silvia B, che doveva “far presto e smetterla con il trucco”

Un’altra canzone di Vasco rimasta nel cuore e ispirata da una ragazza in carne e ossa è Silvia. Ovvero Silvia Benuzzi, vicina di casa di Vasco a Zocca. Oggi è una bella signora che ha superato i 60 anni, insegna alle superiori filosofia e psicologia e ha ispirato il 45 giri “Silvia”. “Silvia fai presto, che sono le otto, se non ti svegli fai tardi lo stesso. E poi la smetti, con tutto quel trucco, che non sta bene, te l’ho già detto”…

“Vasco mi colse proprio di sorpresa quella sera: eravamo tutti alla discoteca di Zocca dove lui presentava quel suo primo disco. Lo comprai e ce l’ho ancora. Disse che era ispirato a una ragazza del paese, io allora avevo 15 anni. Capii che potevo essere io perché a un certo punto tutti mi guardavano finché un amico mi dice: ‘Guarda che parla di te'”.

Albachiara, che prendeva ogni mattina la corriera

Di Albachiara si sa solo, per ammissione dello stesso Vasco, che si trattava di una ragazzina 13enne, Giovanna, che lui vedeva tutte le mattine arrivare con la corriera. Era il 1979, e Vasco preparava gli esami all’Università

Barbara D’Urso e il brano che Vasco le avrebbe dedicato

Poi c’è stato il flirt con Barbara D’Urso. La conduttrice ha raccontato di come fu un amore travolgente e che Vasco le dedicò una canzone. Vasco ha successivamente negato ma secondo alcune indiscrezioni pubblicate dai tabloid (tra cui Novella 2000) il rocker scrisse per lei Brava, :”Ti sei accorta di me quasi per caso/ quasi per caso hai deciso poi di commettere un piccolo peccato/ quando sei riuscita a farmi cadere /con la tua logica di calze nere/ ti sei voluta prender gioco di me/ ti sei voluta divertire…”

E poi arrivò Laura, che gli dà Amore, famiglia e stabilità

Infine Laura Schmidt, grande amore della sua vita, compagna -oggi moglie- da più di 30 anni. E madre di suo figlio Luca, nato nel 1991. Vasco ha conosciuto Laura nel 1988, quando aveva appena 17 anni. Lei ha ispirato molti brani d’amore di Vasco. Uno su tutti, ovviamente, Laura. “Laura aspetta un figlio per Natale/ E tutto il resto adesso può aspettare/ Perché Laura adesso deve solamente riposare…” (Luca è nato nell’inverno del 1991)

Le ragazze di Non è la Rai, che ispirarono Delusa



Ambra, Alessia, Antonella, Ilaria, Pamela, Laura, Miriana, Cristina: furono loro, giovani Lolite, a ispirare il brano Delusa. La “delusa” del titolo si riferiva proprio ad Ambra. “Sei tu che quando balli così, mi vuoi provocare/e lo sai cos’è che scateni tu, dentro di me/Sei tu che quando balli così in televisione/ chissà com’è orgoglioso di te tuo papà! E sì che il gioco è bello così…solo “guardare/ però quel Boncompagni lì, secondo me…”.



La mamma rock di Vasco, motore di tutto

Chiudiamo con la donna che forse più di tutte, sicuramente prima di tutte, è stata il motore dei successi e della vocazione artistica di Vasco: mamma Novella Corsi. Vasco le ha sempre dedicato parole piene d’amore e devozione. Anche in occasione del suo ultimo compleanno, nel 2024, ha scritto: “Se non fossi cresciuto nel tuo mondo allegro, fatto di musica, balli e canzoni, forse non sarei diventato quello che sono oggi”.