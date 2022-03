Vasco Rossi e la sua dolcissima dedica: “Auguri sua mamma rock”

Anche i rocker dall’aspetto ribelle e forte, in realtà, hanno un cuore d’oro, pronto a mostrarlo proprio quando si parla di rapporti speciali e unici, come quello tra mamma e figlio, come quello tra Vasco Rossi e Novella. In occasione del compleanno di sua madre, infatti, la star della musica italiana non ha perso occasione per ricordare al mondo intero, e ai suoi fan, lo splendido rapporto che condivide con lei.

E bastato un solo post, ma dolcissimo e reale, per percepire tutto l’amore che c’è in quel legame indissolubile ed eterno. In quelle poche parole, Vasco, ha fatto emergere tutta la gratitudine che prova nei confronti di quella mamma che è rimasta sempre al suo fianco.

“Buon kom-pleanno” scrive Blasco su Instagram, facendo riferimento a quel soprannome di Komandante che i fan gli hanno dato, e poi prosegue con una dedica tenerissima che accompagna un’istantanea che lo raffigura proprio con mamma Novella.

“Auguri mamma rock”: la dedica di Vasco Rossi a sua madre

“Buon kom-pleanno alla mia mamma rock!!!”, così inizia il post condiviso dalla star della musica italiana per celebrare i 91 anni di sua madre con una fotografia che, naturalmente, ha fatto il pieno di like e condivisioni. Perché è bella, reale, sincera e autentica, proprio come solo un rapporto tra mamma e figlio sa essere.

Casalinga e appassionata di musica, è stata proprio Novella ha spingere il figlio a frequentare una scuola di canto. Ed è stata sempre lei, da sola, a crescerlo mentre papà Carlino era lontano da casa per lavoro. Poi, Carlino, morì improvvisamente nel 1979 e i due rimasero soli a prendersi cura l’uno dell’altro.

E oggi Blasco ha approfittato del compleanno di sua mamma per omaggiare, ancora una volta, il loro rapporto speciale. “Con mia mamma ho sempre avuto un ottimo rapporto, parliamo di tutto con molta libertà, è molto aperta di mentalità” – ha raccontato Vasco Rossi – “Una che, grazie al suo carattere forte e a quella sana dose di ironia montanara, ha saputo affrontare tutte le difficoltà a testa alta. Come perdere, giovane, il marito. O come quella volta di quel tale che scriveva sul giornale e mi attaccò vigliaccamente sul piano personale. Mamma Novella non ci pensò due volte a prendere carta e penna e a rispondergli per le rime…mio figlio non è un diavolo né un santo ma è onesto come lo era sua padre. Le auguro che i suoi figli possano dire altrettanto di lei”.

È un ritratto genuino quello di mamma Novella che il rocker ci restituisce con generosità. Non è la prima volta, infatti, che Vasco Rossi utilizza i social network per parlare di sua mamma, di una donna sempre pronta a prendersi cura di suo figlio, a difenderlo da tutto e da tutti. Una donna presente per lui e per tutta la famiglia.

Mamma Novella: una nonna premurosa

Il ritratto di mamma Novella, però, si arricchisce anche di un altro tratto inedito che si evince proprio dalle parole di Vasco. Non è solo una mamma speciale, come se questo non bastasse, ma è un vero e proprio punto di riferimento per l’intera famiglia.

“Oggi è una nonna altrettanto premurosa, tigelle e tortellini fatti a mano per tutta la famiglia”, aggiunge Blasco con un pizzico di ironia. Una famiglia che, ovviamente, comprende anche i tanti fan che seguono il cantante e che, come ha dischiarato lui stesso diverso tempo fa, mamma Novella considera un po’ come figli suoi.