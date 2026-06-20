Morto James Burrows, chi era il regista di Will & Grace e Cin Cin

James Burrows, creatore di serie come "Will & Grace" e "Cin Cin", è morto a 85 anni

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA James Burrows

Si è spento a 85 anni James Burrows, creatore di celebri serie tv come Will & Grace e Cin Cin. A confermare la notizia, è stata la famiglia del regista, che nella sua lunga carriera ha vinto ben 11 Emmys, e collaborato a programmi cult come Frasier, Friends e 3rd Rock from the Sun.

Chi era James Burrows, il re delle serie tv

Con una nota congiunta, la famiglia di James Burrows ha annunciato la scomparsa dell’85enne regista e sceneggiatore: “Celebriamo la vita straordinaria e l’eredità duratura di James ‘Jimmy’ Burrows, che si è spento serenamente oggi circondato dalla sua amata famiglia. Per oltre cinque decenni, Burrows è stato uno dei registi più influenti e amati nella storia della televisione. Come regista leggendario, mentore e forza creativa, ha contribuito a plasmare generazioni di commedie e ha portato una gioia immensa al pubblico di tutto il mondo”.

Nato nal 1940 a Los Angeles, James Burrows è stato probabilmente il regista più prolifico della storia delle sitcom americane, tanto che il New York Times lo aveva soprannominato “lo Steven Spielberg della televisione“. Figlio dell’autore teatrale Abe Burrows, studiò a Oberlin College e alla Yale School of Drama prima di approdare alla televisione negli anni Settanta.

Nel corso della sua carriera, oltre a vincere ben 11 premi Emmys, ha diretto oltre 1000 episodi e contribuito alla realizzazione di serie diventate cult come Will & Grace, Cin Cin e Friends. Non si hanno notizie, al momento, sul funerale dell’uomo: è probabile, tuttavia, che la famiglia scelga una commemorazione in forma privata lontano dai riflettori.

James Burrows, le sue serie più famose

L’esordio di James Burrows nel mondo del piccolo schermo risale agli Anni ’70 con The Mary Tyler Moore Show e Rhoda. Bisogna attendere diversi anni prima del successo con Cin Cin, di cui è co-creatore e regista principale, a cui seguiranno, negli Anni ’90, moltissimi titoli cult come Frasier, Friends, 3rd Rock from the Sun e, soprattutto, Will & Grace, di cui ha diretto tutti i 246 episodi. Più di recente, aveva invece collaborato a The Big Bang Theory, Frasier e Mike & Molly.

Oltre che per il suo stile di regia, Burrows era molto apprezzato anche per la sua capacità di scegliere e lavorare con attori sconosciuti, molti dei quali, grazie a lui, sarebbero poi diventati delle star. In merito al suo rapporto con gli interpreti, il compianto regista aveva spiegato in un’intervista: “Trasmetto loro fiducia e dico ‘Proviamo a spingerci il più lontano possibile con questa gag.’ Sono anche uno psicologo, sai. Se voglio inserire qualcosa di divertente, faccio in modo che sembri un’idea dell’attore.”

Sono infatti moltissimi i divi che lo hanno ricordato e ringraziato nel corso degli anni per il supporto ricevuto. Debra Messing, protagonista di Will & Grace, lo ha definito come una “figura paterna sul set”, ringraziandolo per il peso avuto nella sua carriera. Lisa Kudrow, nota per il ruolo di Phoebe in Friends, lo stimava a tal punto da volerlo coinvolgere anche nel suo progetto successivo The Comeback.

Anche Jennifer Aniston ha ricordato la sua capacità di riconoscere immediatamente il potenziale del cast e di creare un ambiente di lavoro unico e sereno.