Giucas Casella, il figlio James si è sposato: all’altare col papà. Assente la madre Carol Torr

Il figlio di Giucas Casella si è sposato ma alle nozze non era presente sua mamma Carol Torr. James accompagnato all'altare dal papà

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA James e Giucas Casella

Il tramonto sul lago di Bracciano ha fatto da cornice, lo scorso 20 giugno, alle nozze romantiche di uno dei volti più amati della nostra televisione. James Casella, medico e figlio del noto illusionista Giucas, è convolato a nozze con la storica compagna Lidia Castagneto Gissey. Un matrimonio che, al di là del romanticismo e dei festeggiamenti, ha racchiuso in sé la storia di un legame padre-figlio indissolubile, protagonista dell’intera giornata di festa.

È stato proprio Giucas Casella ad accompagnare il figlio all’altare. Per una volta lontano dai palcoscenici e dai trucchi del mestiere, il popolare volto televisivo ha mostrato la sua veste più fiera: quella di un genitore che vede il proprio figlio compiere il passo più importante. Non che altre occasioni fossero mancate: James è infatti un medico molto stimato e un uomo solido, da sempre il grande orgoglio di papà. I due hanno percorso la navata fianco a fianco, visibilmente emozionati, sotto gli occhi commossi dei presenti e, soprattutto, dei due splendidi bambini della coppia, che hanno assistito alla promessa d’amore dei loro genitori.

Il video del matrimonio di James Casella e i dettagli della festa

A rendere partecipi i fan di questo traguardo è stato lo stesso Giucas, che ha condiviso sui social un video riassuntivo dell’evento. Le immagini raccontano una festa all’insegna della spontaneità e della gioia che la famiglia ha condiviso con gli affetti più cari: una location affacciata sull’acqua, un ricco buffet, giochi di luce nel cielo grazie ai fuochi d’artificio e, come tocco originale al posto della classica torta nuziale, una scenografica composizione di piccoli tiramisù disposti l’uno accanto all’altro.

Dietro la superficie di una giornata perfetta, comunque, non sono mancati gli interrogativi sollevati da una delle assenze più evidenti. All’appello dei presenti mancava infatti la madre dello sposo, Carol Torr. Una scelta, quella di non invitarla, che sembra legata a un passato difficile e in rapporti che sia James sia Giucas hanno più volte definito inesistenti a causa di tensioni mai del tutto risanate.

Perché la madre Carol Torr non è stata invitata alle nozze

A fare chiarezza con grande onestà e senza filtri è stato lo stesso James Casella, ospite nel salotto televisivo di La Volta Buona nella puntata del 26 giugno. Con ammirevole maturità, il trentanovenne ha spiegato i motivi di una decisione certamente non facile, ma necessaria per preservare l’armonia del momento: “Ho dato spazio a chi mi ha seguito, come mio padre, sua sorella Anna, Valeria la sua compagna di una vita e tante altre persone”.

Nello spiegare l’assenza della madre, James ha voluto tributare un ringraziamento speciale proprio a Giucas, riconoscendogli un doppio ruolo fondamentale nella sua crescita: “Mi sembrava doveroso dar loro più spazio. Lui mi ha accompagnato, ha fatto da mamma. Penso che mia madre abbia capito la mia scelta”. Parole che lasciano trasparire come, al di là dei legami di sangue, a trionfare sia stata la famiglia del quotidiano, quella costruita giorno dopo giorno con la presenza, il supporto e l’amore incondizionato.