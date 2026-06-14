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IPA Marquinhos e Carol Cabrino

Anche chi non è un grande esperto di pallone ha sicuramente sentito parlare di Marquinhos, il giovane talento sudamericano che, appena 18enne, ha conquistato la Roma per poi essere acquistato all’incredibile cifra di oltre 30 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Uno dei bomber della squadra più forte di Francia – e tra le più forti in tutta Europa – è adesso pronta a conquistare la Coppa del Mondo, con la nazionale del Brasile che ai Mondiali 2026 è guidata dal Re italiano Carlo Ancelotti.

E a fare il tifo per lui da spalti c’è Carol Cabrino, la moglie di Marquinhos amatissima sui social, e non solo in quanto Wags. Carol è infatti una cantante e imprenditrice affermata, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a un noto talent show.

Chi è Carol Cabrino, da cantante a fitness influencer

Carol Cabrino è brasiliana, nata a San Paolo nel 1993, oggi ha 33 anni. Ha studiato al Colégio São Luiz di Brusque per poi laurearsi all’università di Sao Paulo. La sua grande passione è da sempre il canto, ha iniziato a esibirsi al karaoke appena bambina, la prima volta aveva 3 anni, e a 15 ha pubblicato un video YouTube che ha ottenuto milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Il debutto arriva nel 2014, quando Carol partecipa – e vince – a Jovens Talentos, talent show che rappresenta la versione brasiliana di X Factor.

Oggi Carol ha accantonato la carriera da cantante per dedicarsi all’imprenditoria. È una fitness influencer molto seguita e sui propri profili social condivide gli intensi allenamenti e le ricette sane con cui tiene in forma il suo campione. “Mi alleno ogni giorno perché non posso farne a meno” ha raccontato. L’influencer e il marito calciatore seguono una dieta sana e leggera: “Non mangiamo fritti, farine bianche e dolci, sì invece a tutte le verdure e ai prodotti della terra madre”.

“Ci piacciono molto anche i legumi e il pesce e la pizza” ha spiegato Carol. E, ogni tanto, non manca qualche strappo alla regola: “Quando abbiamo voglia di qualcosa di buono e di non particolarmente sano lo mangiamo, poi però il giorno dopo torniamo alla normalità”. La stessa attenzione è riservata ai figli: “Mangiano quello che mangiamo noi, li stiamo educando alla buona alimentazione”.

Con Marquinhos l’amore è nato sui social

È proprio spulciando i numerosi e affascinanti selfie che Marquinhos si è innamorato di Carol. “Mi ha aggiunto su Facebook, mi scriveva ogni giorno, commentava tutte le mie foto” ha raccontato lei. Era il 2014, quando lei esordiva in tv e lui era appena arrivato a Parigi. Il fidanzamento è arrivato appena un anno dopo, dopo una romanticissima proposta sotto le luci della Torre Eiffel. Nel 2016 le nozze, con una grande festa sulla spiaggia.

Dieci anno dopo, più uniti che mai, Carol e Marquinhos hanno formata una grande famiglia e sono orgogliosi genitori di tre bambini: Maria Eduarda, 8 anni, Enrico, 6 anni, e la piccola Marina di 3 anni. Un quarto bebè si sarebbe dovuto aggiungere, ma Carol ha subito un aborto. È stata un’esperienza traumatica, che i due hanno affrontato assieme, supportati da un amore più forte di qualsiasi ostacolo.