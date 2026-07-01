Chi è Tiziri, la moglie di Lucas Digne ai Mondiali 2026

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tiziri e Lucas Digne

Giocatore della nazionale francese ai Mondiali 2026, Lucas Digne ha un punto fermo nella sua vita: la moglie Tiziri. Una persona fondamentale per il calciatore con cui ha un legame che dura da quando i due erano giovanissimi.

Chi è Tiziri Digne: l’amore per Lucas e i figli

Il calciatore francese e difensore dell’Aston Villa, è fra i protagonisti del Mondiale 2026. Accanto a lui, come sempre, c’è la moglie Tiziri, che ha seguito la sua carriera sin dall’inizio e rappresenta una colonna portante della sua vita.

Amatissima e molto conosciuta dal pubblico francese, Tiziri Digne su Instagram conta migliaia di follower e condivide la sua vita insieme al calciatore e ai loro tre figli. La storia d’amore fra Digne e Tiziri sembra uscita da un film. I due avevano solamente 16 anni quando si incontrarono per la prima volta a Lille, innamorandosi all’istante e scegliendo di sposarsi a 21 anni.

Una promessa di amore eterno che i due hanno sempre mantenuto, nonostante la notorietà raggiunta dal calciatore. Tiziri è spesso presente sugli spalti durante le partite del marito insieme ai figli, sempre pronta a fare il tifo per lui. Nel 2025 la coppia, dieci anni dopo le prime nozze, ha scelto di giurarsi amore eterno con una romanticissima cerimonia celebrata nel deserto marocchino.

La coppia, come anticipato, ha avuto tre figli. Isaho, nato nel 2019, Inaya arrivata nel 2021 e Isaia, accolto in famiglia nel 2024. Su Instagram, Tiziri Digne condivide spesso momenti che raccontano la sua vita privata. Fra le vacanze in famiglia, i viaggi per assistere alle partite del marito e la quotidianità a Londra.

La carriera di Tiziri Digne: influencer e star televisiva

Ma Tiziri è anche una donna in carriera che ha saputo inseguire i suoi sogni. Mentre Lucas Digne è diventato un calciatore, proprio come sognava quando erano piccoli, lei ha continuato gli studi in comunicazione e giornalismo. Ha inoltre conseguito una laurea in economia e un diploma universitario biennale (DEUG) in giurisprudenza. Nel 2013 si è iscritta all’EFAP (Scuola delle Nuove Professioni della Comunicazione) e ha iniziato a lavorare presso il gruppo France Televisions nella redazione del programma Toute une histoire, trasmesso su France 2. Nel 2015, ha raggiunto il marito in Italia, proseguendo gli studi con un programma Erasmus.

Nella sua biografia su Instagram, Tiziri si descrive come un ‘”influencer responsabile ARPP”, una certificazione che viene assegnata ai creatori di contenuti che sono impegnati nel promuovere pratiche etiche. Sui social infatti propone contenuti di moda e fitness, ma utilizza la piattaforma anche per lanciare messaggi importanti e per portare avanti i progetti che le stanno a cuore.

Insieme al marito ha infatti fondato l’organizzazione benefica Smile For Kids che ha come obiettivo quello di “riportare il sorriso ai bambini negli ospedali o provenienti da quartieri svantaggiati “. Ma non è finita qui, perché da vera influencer e comunicatrice, Tiziri ha deciso anche di prendere parte ad un reality show. Nel 2021 è apparsa nel programma francese Mamans & Célèbres (Mamme e Celebrità) su TFX, raccontando ai telespettatori in prima persona la sua vita frenetica da influencer e moglie di un calciatore famoso.