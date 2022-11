Nomi per bambini, i 50 più belli secondo la scienza

Fonte: iStockPhoto I nomi per bambini più belli secondo la scienza

Scegliere il nome del proprio figlio non è sempre facile e immediato, ci sono genitori che impiegano molto tempo prima di trovare quello giusto. A volte ci si affida alle tradizioni di famiglia, altre si cerca nei libri dei nomi, ma non manca neppure chi lo stabilisce al momento della nascita guardano per la prima volta il volto del bambino o della bambina. Ma quali sono i più belli? A stabilirlo una ricerca inglese che ha stilato l’elenco di nomi bellissimi per maschi e femmine.

Nomi per bambini, la ricerca che ha stabilito i più belli

Una ricerca ha stabilito quali sono i nomi più belli per bambini, lo studio si è rivolto a Stati Uniti e Gran Bretagna e lo ha fatto utilizzando un approccio scientifico, scomponendo le sillabe e cercando di capire se suscitavano delle emozioni quando venivano detti ad alta voce. Il risultato è un elenco dei nomi per bambine e bambini più belli sia negli Usa che in Uk. A condurre lo studio, che è stato riportato dal Daily Mail, è stata l’università di Birmingham e il professore associato Bodo Winter.

La fonetica è stata al centro della ricerca, in quanto si tratta di quell’ambito che studia suoni, modelli e strutture del linguaggio, come riporta il giornale online. L’obiettivo era quello di valutare il livello di emozione suscitato da ogni nome.

Nomi per bambini, quali sono i preferiti

Fermo restando che la ricerca ha preso in esame Stati Uniti e Gran Bretagna, i nomi emersi dalla lista possono benissimo essere tradotti e utilizzati anche da noi. Al primo posto per le femminucce in entrambi Paesi è risultato esserci Sofia, per loro Sophia. Si tratta di un nome di tendenza anche in Italia, il cui significato è scienza e sapienza. Al primo posto per quelli da maschietto, invece, ci sono Matteo (Matthew) negli Stati Uniti e Zayn in Gran Bretagna. Quest’ultimo non può essere tradotto e il significato si riferisce alla bellezza interiore. Matteo, invece, significa dono di Dio.

Sempre dalla ricerca è emerso che i nomi che vengono apprezzati di più sono quelli che iniziano con le vocale “e”. Tra questi, ad esempio, Ellie (diminutivo di Eleanor, ovvero Eleonora), Emily in italiano Emilia, Evelyn che si può tradurre con Evelina, ed Eva. Da segnalare anche i nomi che derivano dalle piante come Violet, Violetta. La ricerca ha suddiviso i nomi in due elenchi: uno per gli Stati Uniti e uno per la Gran Bretagna. In quest’ultima spiccano anche i nomi della Royal Family come William, George e quello della Regina Elisabetta: Elizabeth.

I nomi per bambini che sono risultati più belli

Stati Uniti: 1. Matthew / Sophia (Matteo e Sofia), 2. Julian / Zoe (Giuliano e Zoe), 3. William / Everly (Gugliemo), 4. Isaiah / Sophie (Isaia e variante di Sofia), 5. Leo / Riley, 6. Levi / Ivy, 7. Joseph / Paisley (Giuseppe), 8. Theo / Willow (Teodoro), 9. Isaac / Ellie (Isacco e diminutivo di Eleonora), 10. Samuel / Emily (Samuele ed Emilia), 11. Miles / Evelyn (Evelina) 12. James / Eva (Giacomo), 13. Elijah / Elena (Elia), 14. Luke / Chloe (Luca), 15. Noah / Nova (Noè), 16. Santiago / Penelope, 17. Owen / Lucy (Lucia), 18. Logan / Lily (Lilia), 19. Liam / Olivia (Guglielmo), 20. Roman / Naomi (Romano), 21. Ryan / Emma, 22. Cooper / Natalie (Natalia), 23. Jack / Sofia (Giacomo), 24. Maverick / Eleanor (Eleonora), 25. Anthony / Violet (Antonio e Violetta), 26. Ezekiel / Bella (Ezechiele) 27. Carter / Luna, 28. Benjamin / Ella (Beniamino), 29. Lucas / Victoria (Luca e Vittoria), 30. Henry / Isabella (Enrico e Isabella), 31. Jacob / Maya (Giacomo), 32. Lincoln / Natalia, 33. Mason / Amelia, 34. Nathan / Savannahm 35. Asher / Charlotte (Fortunato/ Benedetto e Carlotta), 36. Jackson / Stella (Giacomo), 37. Andrew / Hazel (Andrea), 38. Cameron / Athena, 39. Alexander / Maria (Alessandro), 40 Theodore / Autumn (Teodoro e Autunno), 41. Adam / Kennedy (Adamo), 42. Gabriel / Aurora (Gabriele), 43. Kingston / Alice, 44. Daniel / Aria (Daniele), 45. David/ Harper (Davide), 46. Hunter / Serenity (Serena), 47. Dylan / Nora, 48. Muhammad / Grace (variante di Maometto e Grazia), 49. Sebastian / Elizabeth (Sebastiano ed Elisabetta), 50. Adrian / Hannah (Adriano e Anna).

Gran Bretagna: 1. Zayn / Sophia (Sofia), 2. Jesse / Zoe, 3. Charlie / Rosie (Carlo e Rosa), 4. Louie / Sophie, 5. William / Ivy (Guglielmo), 6. Freddie / Phoebe (diminutivo di Federico e Febe), 7. George / Violet (Giorgio e Violetta), 8. Ali / Willow, 9. Daniel / Hannah (Daniele e Anna), 10. Riley / Ellie (diminutivo di Eleonora), 11. Omar / Emily (Emilia), 12. Arthur / Evelyn (Arturo ed Evelina), 13. Rowan / Rose (Rosa), 14. Leo / Eliza (Elisa), 15. Joseph / Eva (Giuseppe), 16. Theo / Chloe (Teodoro), 17. Harry / Penelope (Enrico), 18. Noah / Lucy (Noè e Lucia), 19. Toby / Ruby (Tobia e Rubina), 20. Jude / Lily (Giuda e Lilia), 21. Isaac / Olivia (Isacco), 22. Teddy / Emma (Edoardo), 23. Samuel / Eleanor (Samuele ed Eleonora), 24. James / Bella (Giacomo), 25. Elijah / Luna (Elia), 26. Luke / Ella (Luca), 27. Edward / Thea (Edoardo e Tea), 28. Logan / Nancy, 29. Riley / Isabella, 30. Max / Maya (Massimo o Massimiliano), 31. Liam / Amber (Guglielmo e Ambra), 32. Roman / Daisy (Romano e Margherita), 33. Ryan / Amelia, 34. Jack / Anna (Giacomo), 35. Benjamin / Georgia (beniamino e Giorgia), 36. Lucas / Charlotte (Luca e Carlotta), 37. Henry / Elizabeth (Enrico ed Elisabetta), 38. Finn / Maria, 39. Jacob / Iris (Giacomo), 40. Mason / Aurora, 41. Nathan / Jasmine, 42. Alex / Alice (Alessandro), 43. Alexander / Eden, 44. Theodore / Jessica (Teodoro), 45. Adam / Aria (Adamo), 46. David / Harper (Davide), 47. Hunter / Sienna, 48. Muhammad / Grace (Variante di Maometto e Grazia), 49. Sebastian / Ada (Sebastiano), 50. Dylan / Erin (Erina).