I nomi da bambino di tendenza per il 2022

Quali sono i nomi da bambino che saranno di tendenza nel 2022? Ci sono dei momenti carichi di significato ed emozione nella vita di una donna che si accinge a diventare madre: uno dei migliori, dei più significativi è quando si sceglie il nome dei proprio figlio. Per il 2022, possiamo valutare nomi importanti: italiani, stranieri, curiosi, originali e persino di origine mitologica.

Nomi da bambino 2022: i trend del momento

Il nome è ciò che ci accompagna per tutta la vita, e non è mai facile sceglierlo per le future mamme. Anzi, a volte siamo indecise. Stando ai trend, tuttavia, possiamo aspettarci un aumento di nomi maschili come Leonardo, Edoardo, Gabriele e Mattia. Sono sempre molto amati, mentre invece nella classifica di nomi per bambini più scelti è sceso Francesco.

Nomi curiosi per bambini nati nel 2022

Non c’è niente da fare: a volte subiamo anche il fascino delle star, oltre che dei nomi stranieri. Ed è così che in trend ci è finito il nome Lapo, che ha continuato a essere scelto nel corso degli anni. Non sono in molti, ma ci sono anche degli Enea, Elia e persino Noah in Italia. Per chi vuole osare un po’ di più, è possibile optare anche per Evan, che suona davvero bene. Meno diffuso, sì, ma di grande impatto è il nome Zeno.

Nomi italiani per bambini nati nel 2022

Il nome per bambini più amato nel corso del 2022 (così come è stato per il 2021) è di certo Leonardo. Seguono Francesco, Gabriele, Lorenzo, Alessandro, Tommaso, Riccardo, Enea, Gioele. Anche Giulio è un nome che da sempre ha il suo perché: del resto, la versione femminile è super popolare per il 2022, ma lo è da sempre, oseremmo dire.

Nomi stranieri per bambini nati nel 2022

E se è vero che sono tanti i nomi italiani amatissimi per bambini, c’è anche quella mamma che cede al debole del nome dal fascino straniero. In tal caso, ci sono dei nomi davvero cool tra cui possiamo scegliere, come Nathan, che è molto importante, dal momento in cui è di origine biblica e il suo significato è “Dio ha dato”.

Uno dei grandi classici, tuttavia, scelto ormai da un paio di anni e che piace sempre è Michael: il trend è iniziato del resto con la fama del pilota. Sono molto diffusi anche Kevin, e William e Harry, come i Principi d’Inghilterra. Un nome che invece si sta facendo strada è Aaron: decisamente particolare.

Nomi mitologici per bambini nati nel 2022

Non poteva mancare nella nostra lista di nomi per bambini nati nel 2022 una carrellata ispirata alla mitologia. Uno dei nomi più belli è sicuramente Leone, che è il gigante che lottò contro Ercole. Non manca però di nuovo Enea, che era il giovane troiano ed è stato il protagonista dell’Eneide. Un altro bel nome è Elio, il titano del Sole. Può mancare Ermes, il messaggero degli Dei? Sono nomi insoliti, sicuramente non comuni, ma con un grande significato. Alla fine, sceglieremo quello “giusto”, che sentiremo più in linea con le emozioni, ma soprattutto con il cuore.