Quali sono i nomi da bambina di tendenza per il 2022? Per le donne che stanno per diventare mamme di una bella bambina, è tempo di iniziare a dare un’occhiata ai trend: ormai, sono stati sdoganati tantissimi nomi curiosi, e non solo italiani, ma anche stranieri o persino inventati. Certo, ci sono quei nomi che sono un po’ dei grandi classici, come Giulia, Martina e Sofia, che piacciono tanto e che suonano sempre bene.

Nomi da bambina 2022: i trend del momento

What is in a name, scriveva Shakespeare in tempi non sospetti, ed è domanda molto vera: cosa c’è in un nome, se non il significato che abbiamo ricercato a lungo? Nomi originali, carichi di quell’emozione e sentimento che abbiamo conservato per nove mesi, in attesa di conoscere una “persona” nuova, la nostra magnifica bambina.

Nomi curiosi per bambine nate nel 2022

Non potevamo non aprire la classifica dei nomi curiosi e originali femminili in voga nel 2022 con uno dei più belli di sempre: Frida. Sempre più scelto, molte donne ne hanno subito il fascino a seguito della fama della pittrice messicana Frida Kahlo. Ma non mancano nomi come Penelope, che deriva dal greco, ed è molto particolare.

Un altro bel nome che le mamme possono appuntarsi e che è di tendenza nel 2022 è Maia: le sue origini sono greco-latine, e il significato è di certo importante, perché si traduce con “nutrice, madre, creatrice”. Un nome molto comune negli ultimi tempi, ma comunque curioso e originale, è di certo Sole, che viene spesso composto insieme a Maria.

Nomi italiani per bambine nate nel 2022

Tra i nomi italiani per bambine più diffusi, troviamo sicuramente Sofia, Martina, Giulia e Aurora. Nel 2022, tuttavia, sembra che si registrerà un aumento anche dei nomi Alice, Vittoria, Emma, Greta, Beatrice e Giorgia. In qualche modo, si desidera dare un nome “regale”, importante, che abbia non solo un significato, ma che rappresenti le grandi regine di un tempo. Non a caso, infatti, uno dei nomi più diffusi del 2021 è stato Ginevra, dalla grande valenza aristocratica.

Nomi stranieri per bambine nate nel 2022

Qualche mamma ricerca la melodia e il suono d’oltreoceano, ed è così che anche i nomi stranieri avranno il loro trend nel 2022. Tra i più comuni, è praticamente impossibile non citare Emily, così come Isabel o Miriam. Per un certo periodo, Jennifer è stato un grande classico: molte mamme lo hanno scelto, così come Winona o Violet. Negli ultimi tempi, tuttavia, c’è anche il desiderio di chiamare le bambine come le moderne Principesse, da Kate a Charlene.

Nomi mitologici per bambine nate nel 2022

Da Afrodite, che è la Dea dell’Amore, a Diana, il nome latino di Artemide, la Dea della Caccia, è impossibile resistere al richiamo dei nomi ispirati alle divinità greche. Sì, ci troviamo di fronte a nomi importanti, che non passano inosservati: abbiamo Gaia, la Dea della Terra (e che è anche la madre di Zeus), così come Venere, il nome latino di Afrodite. Infine, in tendenza ci sono anche Maia, la madre dei Titani, e Irene, la Dea della Pace.