Nomi per bambini ispirati alle città: i più gettonati

Fonte: iStockPhoto I nomi per bambini ispirati a città e luoghi: i più usati

Decidere il nome per il proprio figlio è sempre un momento speciale, ma anche pieno di dubbi, perché la scelta è definitiva, deve essere adatta al bambino e magari – perché no – ricordare un momento speciale. Così ai nomi classici, magari frutto di tradizioni di famiglia che si tramandano da una generazione all’altra, si affiancano anche quelli più speciali o particolari. Una tendenza sempre maggiore è quella di scegliere nomi per bambini ispirati alle città: le celebrity in tal senso hanno fatto scuola. I nomi più gettonati per i nascituri tra quelli delle città.

Nomi per bambini ispirati alle città: la ricerca

Come chiameremo nostro figlio? È una delle domande che iniziano a farsi i genitori appena scoprono di aspettare un bambino o una bambina. Magari ancora non conoscono il sesso, ma già si interrogano su quale sarà la rosa dei nomi tra cui scegliere. A volte si conosce la risposta sin da subito, ma capita anche che si decida all’ultimo, magari nel momento in cui si vede per la prima volta il proprio bambino o bambina.

Secondo una ricerca effettuata da Forbes Advisor, negli Stati Uniti è sempre più di moda chiamare i figli con i nomi di luoghi e città. E, se come spesso accade, quella tendenza arriverà anche da noi, non è difficile immaginare che tra i più gettonati possano esserci presto gli stessi, oppure qualche altra meta esotica e lontana.

Nella classifica stilata da Forbes Advisor, tra i tanti nomi di diversi luoghi del mondo, svettano anche quelli di due città italiane tra le più amate.

Quindi addio ai nomi tradizionali o più alla moda? Assolutamente no: del resto le opzioni sono tante, ad esempio una ricerca scientifica ha stabilito i cinquanta più belli in base alle emozioni che sono capaci di suscitare. Ma se si vuole seguire la moda d’oltreoceano, e delle star, allora perché non provare a chiamare il proprio bambino con il nome di un luogo speciale e significativo per la coppia?

Nomi per bambini: quali sono quelli più di moda ispirati alle città

La ricerca di Forbes Advisor ha evidenziato un elenco di nomi ispirati alle città e ai viaggi per i propri figli. E al primo posto spicca una meta italiana: una delle città più amate dai turisti di tutto il mondo. Infatti per le bambine va per la maggiore Firenze, nella declinazione anglosassone Florence. Sono stati tantissimi gli americani (ben 164,461) a sceglierlo per la propria figlia, soprattutto nella Grande Mela. Sul podio anche Guadalupe e Carolina, mentre se si vuole rimanere nel nostro Paese l’altra città è Milano che è al quinto posto tra i nomi per i maschietti, mentre invece si piazza all’undicesimo nella classifica generale.

Tra gli altri nomi vi sono, ad esempio, Dallas, Orlando e Israel.

Nomi per bambini con i nomi di luoghi: quelli scelti dalle star

A lanciare la moda, in un certo senso, sono state anche le star: in diverse hanno scelto di dare il nome di un luogo ai propri figli. Come non pensare, ad esempio, a Milan figlio di Shakira e dell’ex compagno Gerard Piqué? La memoria corre subito alla città italiana, ma all’epoca avevano fatto sapere che si trattava di una scelta legata ai vari significati del nome in diverse lingue. Kim Kardashian e Kanye West hanno chiamato due dei figli che hanno avuto insieme con nomi di luoghi: la primogenita è North (Nord), mentre Chicago è la terza figlia. Pete Wentz e Ashlee Simpson, invece, avevano scelto due nomi per il figlio e uno di questi è Bronx. Dakota Johnson, invece, è la figlia di Melanie Griffith e Don Johnson: attrice famosa, il suo nome è lo stesso di uno stato americano.

E chissà che prima o poi non diventino di moda altri nomi di mete italiane come Venezia o Roma?