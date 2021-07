Marcuzzi e Canalis spregiudicate in vacanza: è sfida di sensualità

editato in: da

Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis, in queste giornate estive di luglio, si stanno godendo alcune settimane di vacanza. Messo da parte ogni tipo di impegno lavorativo e in pausa i progetti per il futuro, stanno recuperando le energie per poter affrontare la prossima stagione al meglio. Non si dimenticano, però, dei loro fan, che tengono aggiornati attraverso i loro profili social. E con le loro foto, non c’è dubbio, riescono ad attirare l’attenzione.

In vacanza, Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis non hanno portato solo i loro cari e voglia di divertirsi e rilassarsi, ma anche tantissima femminilità e un pizzico di spregiudicatezza. Lo confermano le fotografie, molto simili, che hanno postato su Instagram a poche ore di distanza l’una dall’altra.

La prima a lasciare senza fiato è Elisabetta Canalis che, salita su un tetto, si lascia scattare una foto mentre, accovacciata in topless sulle tegole, guarda fisso l’obiettivo. I ‘mi piace’ e i commenti non tardando ad arrivare e superano di gran lunga le poche critiche: d’altronde la foto, pur essendo estremamente sensuale, non è affatto volgare.

La Canalis, rispondendo poi alle curiosità dei fan che si sono chiesti come abbia fatto a salire fin sul tetto senza farsi male, ha ammesso che l’idea di scattare questa foto ha origini lontane nel tempo: “Ci provavo dall’estate scorsa”.

Dopo poche ore arriva lo scatto, molto simile a quello della Canalis, di Alessia Marcuzzi, che, in vacanza in Sicilia, sceglie la stessa posa della collega, anche lei optando per il topless. A incoraggiare la conduttrice, il marito Paolo Calabresi Marconi, che ha scattato la fotografia:

Sì, – ha affermato la conduttrice – sono in mutande, ma mio marito mi ha detto: ‘spogliati, ti faccio una foto pazzesca’.

E anche questa volta il risultato è eccezionale: la Marcuzzi, con il suo sorriso e lo sguardo innamorato, è iper-femminile e nient’affatto volgare. La similitudine con la foto della Canalis, però, non è passata inosservata e, tra i commenti di alcuni utenti, è partita la sfida. Non ci sono però dubbi, entrambe sono semplicemente stupende.

Davanti a loro la Canalis e la Marcuzzi hanno ancora alcuni giorni di vacanza. Prima di tornare ai loro progetti lavorativi, ci regaleranno altre bellissime foto che lasciano senza fiato?