Alessia Marcuzzi, dopo Mediaset nuovi progetti di lavoro: l’indiscrezione

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Sono passati solo pochi giorni dalla notizia dell’addio a Mediaset da parte di Alessia Marcuzzi, ma il futuro professionale della conduttrice è già argomento al centro delle prime indiscrezioni.

Il condizionale è d’obbligo, perché di conferme o smentite ufficiali non ne sono arrivate, ma a quanto pare sembrerebbe che la conduttrice stia già valutando una proposta: a rendere nota l’indiscrezione è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. In base a quanto riportato sembrerebbe che Alessia sia in trattativa con il gruppo editoriale Discovery per un programma totalmente nuovo, di cui non sono noti i dettagli.

Solo il tempo potrà dirci come si svilupperà il futuro professionale di Alessia Marcuzzi, che al momento tiene aggiornati i propri fan pubblicando scatti attraverso il suo profilo Instagram, lo stesso mezzo social tramite il quale aveva reso noto il suo addio a Mediaset dopo 25 anni, attraverso un lungo comunicato ufficiale.

La conduttrice aveva smesso nero su bianco il suo punto di vista nel testo diffuso sul social. Tra le altre cose aveva scritto: “Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – si può leggere nella nota – . Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Nella restante parte del testo aveva poi anche spiegato che la decisione non è stata presa a cuor leggero, e che ha salutato editore e azienda con stima e affetto, oltre che ringranziandoli per la fiducia.

Al post avevano risposto tanti fan e anche molti personaggi del mondo dello spettacolo facendole sentire la propria vicinanza.

Ora, quindi, è il momento di dedicare del tempo a se stessa e Alessia lo sta facendo, come dimostrano gli scatti che condivide con i fan: immagini e video che la vedono trascorrere del tempo in famiglia. Proprio di recente, infatti, ha mostrato alcune riprese fatte a Roseto Valforte paese pugliese della nonna Mela e luogo dove è nata la mamma della conduttrice. Dalle immagini trapela tutta la sua gioia e la bellezza dei luoghi dove ha passato alcuni giorni anche insieme alla piccola Mia.

Ora è il momento degli affetti e per quanto riguarda notizie in merito al futuro professionale di Alessia non resta che attendere.