Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: il commento di Antonella Clerici su Instagram. Dopo 25 anni nell’azienda del Biscione e una lunga carriera, la conduttrice ha preso una decisione difficile: lasciare la Rete. Una scelta che, come ha spiegato lei stessa, è stata difficile e sofferta, imposta anche da una lunga riflessione arrivata in un momento difficile, quello della pandemia mondiale.

A spiegarlo è stata proprio la Marcuzzi che in un lungo comunicato pubblicato su Instagram ha svelato le ragioni dell’addio. “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me – ha confidato -. Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare”.

Il lockdown e l’emergenza sanitaria hanno consentito ad Alessia di guardarsi dentro e di capire ciò che desidera veramente. 48 anni, due figli – Tommaso e Mia – e un matrimonio con Paolo Calabresi Marconi che dura dal 2014, la Marcuzzi ha condotto programmi cult come L’Isola dei Famosi e Temptation Island. “Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”, ha concluso.

A commentare la sua scelta tanti fan, ma soprattutto colleghi. Fra loro spicca Antonella Clerici che, con la consueta sincerità, ha voluto svelare ciò che pensa. “Vai dove ti porta il cuore – ha scritto la presentatrice -. Ti capisco e ti abbraccio”. Antonella infatti è tornata in Rai con È sempre mezzogiorno dopo aver vissuto un periodo difficile. Prima la scelta di lasciare La Prova del Cuoco dopo la morte dell’amico Fabrizio Frizzi e la consapevolezza di voler trascorrere più tempo con la famiglia, poi il ritorno, segnato da un momento complicato e di incertezza. Infine la rinascita con lo show culinario campione di ascolti in cui la Clerici può esprimersi al meglio. Sarà così anche per Alessia Marcuzzi? Per ora è ancora presto, di certo i colleghi le augurano di trovare la sua strada e di essere felice.