Elisabetta Canalis senza veli su Instagram: è lei la più bella

Passano gli anni, cambiano le mode, ma Elisabetta Canalis resta sempre la più bella. L’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae senza veli, mostrandosi in tutta la sua bellezza naturale. Arrivata al successo alla fine degli anni Novanta, Elisabetta è sempre rimasta sulla cresta dell’onda, con intelligenza ed eleganza.

Nel 2014 è convolata a nozze con Brian Perri, il grande amore della sua vita, trasferendosi negli Stati Uniti. L’anno successivo la Canalis è diventata mamma di Skyler Eva. A Los Angeles, la showgirl si è costruita una nuova vita, ma i fan italiani non l’hanno mai dimenticata. Merito di una bellezza naturale e spontanea, condita con un pizzico di ironia e una grande dolcezza.

Amante dello sport e della vita sana, Elisabetta a 42 anni sfoggia un fisico scolpito come dimostrano gli ultimi scatti in bikini postati su Instagram, ma soprattutto la foto senza veli. “Random backstage pictures are my favorite”, ha scritto la modella, pubblicando una foto in cui è in topless.

“Complimenti al fotografo che ha catturato l’essenziale! La perfezione”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Elisabetta per noi italiani sei come la regina d’Inghilterra”. E poi ancora: “Sempre la più bella”, “Bellissima”, “Top”, “Tu fai male al cuore”, “Stupenda”, “La vera bellezza”, “Meravigliosa”, “Unica”.

Secondo alcune indiscrezioni, dopo diversi anni negli Stati Uniti, la Canalis potrebbe tornare in Italia per condurre una trasmissione. L’ultima conduzione della showgirl risale al 2014 quando sbarcò sul palco di Zelig, ora la modella sarebbe pronta a guidare un nuovo format. Si tratta di Vite da Copertina, trasmissione in onda su Tv8 condotta in passato da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci che parla di gossip e non solo.

In attesa di affrontare i nuovi impegni televisivi, la Canalis è pronta a godersi l’estate all’insegna dell’amore e del relax. Come sempre le vacanze saranno in famiglia e soprattutto in Sardegna, terra d’origine di Elisabetta, dove la aspetta mamma Bruna a cui è legatissima. Con lei la piccola Skyler Eva e il marito Brian Perri che è sempre più innamorato di lei.