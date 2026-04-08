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IPA Gerry Scotti fa piangere la mamma della campionessa: una storia triste

La puntata di mercoledì 8 aprile 2026 de La Ruota della Fortuna si è aperta sulle note di Purple Rain. Gerry Scoti ha decisamente apprezzato la scelta musicale, essendo un gran fan di Prince. Nonostante la produzione miri a ridurre i tempi, così da permettere alla prima serata di Canale 5 di partire in orari più consoni, il conduttore ha annunciato di non avere intenzione di interrompere la band.

A differenza del solito, infatti, il brano è stato eseguito molto a lungo, con tanto di assolo di chitarra finale. Gerry ha quinti chiesto un bell’applauso e ha dato il via alle presentazioni dei vari componenti dei Fortuna Five, per l’ennesima volta.

Emozione tra il pubblico

Le presentazioni dei concorrenti de La Ruota della Fortuna sono partite, come di consueto, dal campione in carica. In questo caso parliamo di una campionessa, Miriam. Gerry si scusa per non aver detto tutto ciò che voleva su di lei nella precedente puntata, considerando i tempi stretti. Spiega allora che lei non è legata unicamente a Lecce, anzi. Vive lì per motivi di lavoro ma il suo cuore è in Trentino Alto Adige.

È lì che c’è la sua famiglia, compresi suo marito e i suoi figli. É un profondo dolore per lei ritrovarsi così distante. Gerry non lascia correre, anzi. Si fa trascinare dalla storia e vuole indagare. Com’è possibile far funzionare una famiglia in queste condizioni? Questa la sua curiosità, che Miriam soddisfa così: “Ogni fine settimana prendo il treno e vado in Trentino da loro”.

Ecco poi inquadrata la madre, che quest’analisi approfondita sulla loro situazione famigliare non se l’aspettava. Si tratta di un tasto dolente e così la signora non riesce a trattenere le lacrime. Gerry è così “gentile” da sottolinearlo e lei si becca un’inquadratura prolungata.

Ciò che sorprende, però, è il tipo di interpretazione che il conduttore decide di dare di tutto ciò. Un po’ distaccato dalla realtà, sottolinea quanto dev’essere forte la passione per l’insegnamento in Miriam, al punto da accettare di percorrere 2mila km a settimana pur di proseguire.

Come se tutto ciò fosse una sua scelta libera. Come se non desidererebbe svolgere il lavoro per il quale ha studiato entro una distanza accettabile da casa, magari con un contratto stabile. Come se il mondo dell’insegnamento non fosse notoriamente precario e colmo di giovani e non solo costretti a costanti e dispendiosi spostamenti. Ma forse no, forse è solo tutto figlio di una forte passione.

Il look di Samira

Uno scatenato Gerry Scotti si è poi concentrato, come al solito, su Samira Lui. Ha imitato il suo stacchetto e poi le ha fatto i complimenti, ammaliato, per il suo fascino. In particolare è stato l’abito a rapire la sua attenzione: “Con questo colore sei splendida nella tua sottoveste“. Solita ironia da compagni di banco, per poi sottolineare che anche lui in passato ne aveva una simile.

Ma che look ha sfoggiato Samira Lui? Un mini dress azzurro polvere. Parola d’ordine: leggerezza. Il taglio del vestito gioca con una silhouette dinamica. Il corpino aderente con scollo a V e sottili spalline incrociate, invece, esaltano la sua figura elegantemente. La gonna corte e leggermente svasata, infine, dona un tocco sbarazzino.