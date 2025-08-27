Ascolti tv 26 agosto, la sfida tra Il segreto di Isabelle e Watson: chi ha vinto

IPA Anna Tatangelo

In un agosto che sta per concludersi, la televisione torna lentamente alla normalità con le nuove proposte della prossima stagione. Gli ascolti tv del 26 agosto rivelano quello che ha preferito il pubblico, soprattutto tra Il segreto di Isabelle e Watson, andati in onda rispettivamente su Rai1 e Canale5. Ma cos’è andato in onda sulle altre Reti? I palinsesti sono ancora in fase di riavvio, ma la programmazione sta lentamente tornando alla normalità.

Su Rai2 abbiamo assistito a Discoring, mentre su Rete4 è stato trasmesso Babylon. Su Italia1 abbiamo invece visto una nuova puntata di Yoga Radio Estate con la conduzione di Rebecca Staffelli e di Stefano Corti, al timone dello show musicale registrato in piazza a Modena. Infine, su Rai3 abbiamo visto Rifkin’s Festival. Ma quali sono stati i risultati del 26 agosto? Tutti i numeri, che riportano ancora il grande successo de La Ruota della Fortuna in attesa del ritorno di Affari tuoi con Stefano De Martino.

Prima serata, ascolti tv del 26 agosto

Su Rai1 il debutto de Il Segreto di Isabelle ha interessato 1.875.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 Watson ha conquistato 1.278.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 Formidabile Discoring intrattiene 921.000 spettatori pari al 7.9%. Su Italia1 Yoga Radio Estate incolla davanti al video 966.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Rifkin’s Festival segna 340.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Babylon totalizza un ascolto medio di 241.000 spettatori (2.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 693.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 Kill Bill: Vol. 1 ottiene 345.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Confusi e felici raduna 502.000 spettatori con il 3.9%. Sul 20 Pitch Black fa sintonizzare 259.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Fire Country è scelto da 157.000 spettatori (1.1%). Su Iris Gli uomini della terra selvaggia è seguito da 415.000 spettatori pari al 2.8%. Su RaiMovie John Wick 4 sigla 318.000 spettatori (2.5%). Su RaiPremium La Guerra è Finita è la scelta di 120.000 spettatori con l’1.2%. Su TopCrime Harry Wild – La Signora del Delitto arriva a 252.000 spettatori e l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 26 agosto

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.588.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.491.000 spettatori pari al 27%. Su Rai2 TG2 Post intrattiene 489.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.014.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 824.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.274.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 662.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 497.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 992.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 373.000 spettatori (2.3%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 465.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1.954.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.037.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.332.000 spettatori (14.8%), mentre Sarabanda ha convinto 1.902.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (317.000 – 3.6%), The Rookie totalizza 424.000 spettatori con il 3.9% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 545.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 353.000 spettatori (3.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 553.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.775.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 575.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 712.000 spettatori (5%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 107.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 273.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (179.000 – 2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 340.000 spettatori con il 2.4%.