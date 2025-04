Kate Middleton e Harry distrutti da “litigi, bordate e tradimenti”

Fonte: Getty Images Kate Middleton e il Principe Harry

C’è stato un tempo in cui Kate Middleton e il Principe Harry erano legatissimi: un rapporto speciale, tanto che il Duca di Sussex descriveva la cognata come “la sorella che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato”. Questo legame, che fino a qualche anno fa era realtà, oggi sembra quasi un’utopia dopo l’allontanamento di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale e dopo alcune dichiarazioni del Principe che avrebbero “profondamente ferito” la futura Regina.

Il legame di Kate e Harry, perduto per sempre

Kate Middleton e il Principe Harry erano più di semplici cognati: il loro rapporto assomigliava più a quello di un fratello e una sorella, uniti dal destino e non dal sangue. Un legame fortissimo, che purtroppo oggi si è spezzato, soprattutto dopo l’uscita del libro Spare, dove oltre alle numerose accuse contro la Famiglia Reale, erano tante le critiche anche alla futura Regina.

Nel memoir di Harry la Principessa del Galles è stata definita in più di un’occasione come una donna che non è disposta a scendere a compromessi, nonostante i malesseri della cognata, tanto che un insider ha dichiarato che il libro “dipinge Kate come rigida ed eccessivamente formale, in contrasto con l’approccio rilassato e californiano di Meghan”.

Di fronte alle accuse di Harry, in tantissimi si sono schierati a favore della futura Regina, primo fra tutti il fotografo reale Arthur Edwards : “Harry ha pubblicamente preso di mira la cognata in un modo che non danneggia solo lei, ma l’intera dinamica familiare”, ha dichiarato.

Anche Ingrid Seward, caporedattrice di Majesty Magazine, ha osservato: “La decisione di Harry di trascinare Kate in questa storia è stata inutile e offensiva. Lei è sempre stata l’incarnazione della grazia anche sotto pressione, e le sue dichiarazioni dipingono un’immagine distorta di chi è veramente”.

I Sussex non si sono certo risparmiati con critiche e accuse contro la Famiglia Reale – basti pensare all’intervista con Oprah Winfrey che ha creato non poche polemiche – tanto che si dice che Kate sia stata profondamente ferita dalle azioni di Harry. La Principessa del Galles però ha sempre scelto la via del silenzio, concentrandosi invece sui suoi doveri reali, sulla sua famiglia, e ultimamente anche sulla sua salute, minata da un cancro ora fortunatamente in remissione.

L’ira del Principe William contro Harry

Pare che anche il Principe William non abbia gradito gli attacchi del fratello alla moglie, e che le dichiarazioni su Kate abbiano rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei loro rapporti già tesi. L’esperta reale Katie Nicholl ha dichiarato: “So che William era molto arrabbiato per il fatto che Harry avesse coinvolto Kate, mentre lui pensava che fosse sempre stata irreprensibile. Lei si è comportata come un paciere, ha cercato di riportare i fratelli su un piano di parità, e il fatto che Kate sia stata trascinata in questa sporca saga è stato sconvolgente per lei e sicuramente ha fatto infuriare William”.

Secondo il Sunday Times, nonostante Harry abbia accennato al desiderio di riunirsi alla sua famiglia, il Principe di Galles non riesce a superare i commenti fatti su Kate. “È improbabile che William perdoni presto Harry per le sue offese a Kate in Spare, tra cui l’insinuazione che lei fosse fredda nei confronti di Meghan. Le persone vicine a William dicono che suo fratello viene raramente menzionato nelle conversazioni”.