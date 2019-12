Luciana Littizzetto, incidente per strada: la foto su Instagram con il gesso

editato in: da

Brutto incidente per Luciana Littizzetto che si è rotta rotula e polso dopo essere caduta per strada. A raccontarlo è stata proprio la comica di Che tempo che fa che ha postato su Instagram uno scatto il cui mostra la gamba e il braccio ingessati.

“E buona fine e buon principio – ha scritto -. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma dagli hashtag pubblicati da Luciana sembra che sia caduta per strada facendosi male. La comica non ha svelato altro riguardo la dinamica dell’incidente, ma è certo che dovrà affrontare il Capodanno e l’inizio del nuovo anno con gamba e braccio bloccati.

In tanti hanno commentato il post Instagram della Littizzetto, cercando di rassicurare la comica e mostrando sostegno nei suoi confronti. Anche lo staff di Che tempo che fa, programma che conduce con Fabio Fazio, è intervenuto dopo aver appreso la notizia. “Ci dispiace tanto Luciana – si legge in un commento -, ti auguriamo una pronta guarigione”.

Accanto alla comica, per supportarla e aiutarla, i figli Vanessa e Jordan, adottati diversi anni fa insieme all’ex compagno Davide Graziano. Una scelta, quella dell’adozione, che Luciana ha svelato di aver fatto dopo aver parlato con Maria De Filippi.

“Tutto è nato da un discorso che feci con lei, molto confidenziale – ha raccontato di recente a Raffaella Carrà nel programma A raccontare comincia tu -, con una spremuta in mano. Mi raccontò la storia di suo figlio Gabriele, era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica“.

Oggi Vanessa e Jordan hanno rispettivamente 24 e 21 anni e sono legatissimi alla Littizzetto. “Sono una madre buffa che aspira all’autorevolezza – aveva svelato qualche tempo fa, parlando della sua famiglia -, ma per tante donne è così: dovremmo sdoppiarci. Dico sempre che con i figli, ti prendi una vagonata d’amore e di me**a!”.