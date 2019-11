Chi sono Vanessa e Jordan, i figli di Luciana Littizzetto

editato in: da

Vanessa e Jordan Beljuli sono i figli di Luciana Littizzetto, adottati diversi anni fa dalla comica di Che Tempo Che Fa. Gelosa della propria privacy e sempre attenta a non rivelare molto riguardo la sua famiglia, l’attrice ha voluto festeggiare il compleanno della figlia su Instagram, postando una rarissima foto della ragazza per celebrare i suoi 25 anni.

Jordan e Vanessa sono entrati nella vita della conduttrice dopo un lungo percorso. Accanto a lei Davide Graziani, ex batterista degli Africa Unite, a cui è stata legata dal 1997 al 2018. “I figli non sono venuti, non era destino – aveva svelato qualche tempo fa al Corriere della Sera – il desiderio di maternità non era così pressante, non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido. Il mio approccio è stato molto sociale, frequentavo la comunità “La difesa del fanciullo” di Torino e l’ho capito subito: i ragazzi hanno bisogno di amore e di una casa”.

Jordan e Vanessa sono molto riservati e hanno uno splendido rapporto con Luciana, cresciuto nel corso degli anni. “All’inizio non è facile – aveva confessato lei, parlando dell’affido – tu non sei preparata e non lo sono loro, vanno in una casa che non conoscono, in comunità non hanno spazi esclusivi. I ragazzi in affido si fidano poco, hanno le spine, si rischia di farsi male entrambi. Poi, col tempo, non sai quanto ce ne vorrà, le incomprensioni si superano”.

Vanessa e Jordan avevano rispettivamente 12 e 9 anni quando entrarono a far parte della famiglia della comica. Oggi lui si divide fra la Spagna e l’Italia, ma soprattutto ha una fidanzata, lei, dopo la laurea, ha deciso di rimanere a vivere a Torino.

A consigliare a Luciana Littizzetto la strada dell’affido è stata Maria De Filippi. La conduttrice e Costanzo nel 2002 hanno vissuto questa esperienza con Gabriele, che due anni dopo è stato adottato ufficialmente dalla coppia.

“Tutto è nato da un discorso che feci con Maria De Filippi, in maniera confidenziale, con una spremuta in mano – ha spiegato alla Carrà -. Lei mi raccontò la storia di suo figlio, Gabriele, che era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica”.