Luciana Littizzetto parla da amica: svela una Maria De Filippi inedita

Fonte: IPA Luciana Littizzetto rivela la vera Maria De Filippi

L’amicizia tra Luciana Littizzetto e Maria De Filippi è nata negli studi televisivi, il che rappresenta un caso molto raro, per la forza del rapporto che le due grandi professioniste sono riuscite a sviluppare.

Ospite ricorrente di C’è posta per te, la famosissima comica ha finalmente avuto la chance di raggiungere l’amica in uno dei suoi programmi in forma fissa. Parliamo ovviamente di Tu si que vales, dove poter dare libero sfogo alla propria ironia. In vista di questo appuntamento, la Littizzetto ha parlato del rapporto speciale con la signora di Mediaset. Nel corso dell’intervista concessa a Oggi, ha svelato aspetti della padrona di casa di Amici e Uomini e Donne che in molti ignoravano.

Quanto amore per Maria De Filippi

Questa è la prima estate che Maria De Filippi trascorre senza l’amatissimo Maurizio Costanzo. Quello che ha lasciato è un vuoto enorme, colmato in parte dall’amore della sua famiglia e, in aggiunta, da amici e colleghi.

Sulle pagine del settimanale Oggi sono stati svariati i professionisti che hanno voluto offrirle una dedica. A distinguersi è stata senza dubbio Luciana Littizzetto, le cui parole hanno fatto rapidamente il giro del web.

Ha spiegato come i tanti che la circondano, sul fronte lavorativo, provano un piacere vero nel farlo. Ciò perché lei è in grado di creare un ottimo clima e, col passare degli anni, ha saputo circondarsi di chi si fida, coccolando e premiando chi l’aiuta in questo difficile percorso, facendo sentire tutti importanti.

Il pubblico ha modo di conoscere soltanto la donna dinanzi alla telecamera, ignaro del fatto di perdere l’aspetto più importante della celebre conduttrice, quello privato e ben tutelato. Basti pensare al fatto d’aver giocato un ruolo cruciale nella scelta della Littizzetto di prendere in affido due bambini: “Temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile. Lei ha contribuito a convincere me e Davide a fare il passo dell’affido. Mi ha parlato più volte dell’esperienza con Gabriele. È una persona che sa infonderti tranquillità”.

L’amica Maria De Filippi

Come detto, il pubblico non ha modo di conoscere il lato nascosto e ben più importante di Maria De Filippi. Ciò che traspare è l’imprenditrice, la conduttrice in grado di tenere tutto in ordine e, in alcuni casi, lasciarsi andare, come accade spesso a Tu si que vales ad esempio.

Dietro le quinte, però, è tutt’altra storia. C’è una donna che Luciana Littizzetto è emozionata nel poter definire amica. È sempre pronta a incoraggiarla e supportarla, intervenendo in ogni momento in cui la nota perdersi d’animo.

“Mi incoraggia sempre. La parola più frequente che mi dice per spronarmi è ‘cretina’. Mi vuole bene così e ha ragione. Se mi agito e ho un’insicurezza, lei sdrammatizza tutto in un attimo. ‘Cretina’”.

Sul settimanale, poi, spazio anche a uno sguardo più approfondito, che svela come ci siano differenti sfumature di Maria De Filippi. Si tratta di una persona da maneggiare con cura, dice, al di là di quello che molti potrebbero pensare.

A guardarla da fuori la si vede potente e in totale controllo, ma c’è altro. C’è sia l’imprenditrice in grado di far girare una macchina con centinaia di lavoratori, dice, ma anche una donna che non si rivela con facilità: “È una persona da maneggiare con cura. Ha pudore dei suoi sentimenti e ha delle timidezze”.