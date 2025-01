Sanremo 2025, perché Lucio Corsi duetta con Topo Gigio

Fonte: Ufficio Stampa Lucio Corsi Lucio Corsi duetta a Sanremo 2025 con Topo Gigio

In un annuncio, quello degli abbinamenti dei duetti della serata delle cover di Sanremo 2025, con poche sorprese, il nome di Lucio Corsi e l’artista a lui abbinato ha fatto, giustamente, parlare. Il cantante, come confermato da Carlo Conti al Tg1 durante l’ormai tradizionale annuncio sul Festival, nella penultima serata della kermesse, quella di venerdì 14 febbraio, porterà un omaggio a Domenica Modugno cantando Nel blu dipinto di blu in duetto con Topo Gigio. Dopo tutte le polemiche e le parole spese per presunte frecciate (vedi il caso di Fedez e Masini sulle note di Bella stronza) vale proprio la pena capire il perché di una scelta a prima vista simpatica e stravagante, ma in realtà pensata e dai risvolti interessanti.

Perché Lucio Corsi canta con Topo Gigio a Sanremo 2025

Nella serata di venerdì 14 febbraio 2025, quella dedicata alle cover e ai duetti (sicuramente una delle più attese del Festival di Sanremo), saranno tanti i tributi sul palco dell’Ariston. Almeno sulla carta uno dei più interessanti potrebbe essere quello di Lucio Corsi, che ha scelto di cantare, appunto, con Topo Gigio. Voce inconfondibile, cuore d’oro, tenero e timido, il topo più famoso della televisione nostrana è super noto per Strapazzami di coccole o Che tipo di topo e non solo: il roditore è da tempo vera e propria star dello Zecchino d’oro.

La curiosità dopo l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 ha riscosso una comprensibile curiosità che ha in realtà presto trovato risposta. Lo stesso cantautore toscano ha infatti condiviso alcune parole sui social per chiarire la sua scelta. I due si esibiranno in un omaggio a Domenica Modugno nel celebre brano Nel blu dipinto di blu le cui parole e la cui melodia conosciamo, canticchiamo e amiamo senza ombra di dubbio.

Fonte: Ufficio Stampa Lucio Corsi

“Anche i topi possono volare. Sono lieto di annunciarvi che al Festival di Sanremo nella serata delle cover duetterò con il mio amico Topo Gigio sulle note (e le correnti) di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone. Volare, Nel blu dipinto di blu, è la canzone delle canzoni poiché l’elemento della musica è l’aria. L’hanno cantata tutti, da Paul Mccartney a Bowie fino a Troisi in ‘non ci resta che piangere’. Insomma, penso che un sogno così non ritorni mai più”.

Topo Gigio può partecipare a Sanremo?

Ma Lucio Corsi, in gara a Sanremo 2025 con il brano Volevo essere un duro, può duettare con Topo Gigio all’Ariston, un una serata dedicata alle interpretazioni di brani celebri da parte dei cantanti? Può un pupazzo essere la star insieme a un concorrente? La risposta, ovviamente, è sì. Non solo perché il regolamento lo permette, ma anche perché Topo Gigio è, effettivamente, una star. Il pupazzo di Topo Gigio è stato creato da Maria Perego, autrice televisiva che curava il programma Alta fedeltà in cui si esibivano alcuni pupazzi cantando brani all’epoca in voga. Maria Perego, dopo aver ascoltato la voce di Modugno in La sveglietta decise che nessuno meglio di lui avrebbe potuto dare voce al tenero Gigio. Una collaborazione breve, che lasciò presto il posto a quella con Peppino Mazzullo, voce ufficiale del topo fino alla scomparsa nel 2006.