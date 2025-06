IPA Techetechetè anticipazioni 29 giugno

La Rai fa fatica a rinunciare alle proprie “galline dalle uova d’oro”. I palinsesti annunciati lo dimostrano ampiamente, con un taglio netto ai “giovani”. Tutti però meritano delle vacanze, anche Stefano De Martino, che con il suo Affari Tuoi ha convinto davvero tutti. Un successo talmente poderoso da garantirgli anche una nuova stagione di Stasera tutto è possibile, con il cast storico al completo.

A sostituire il conduttore campano ci pensa Topo Gigio, almeno per una sera. Ecco infatti cosa vedremo nella prima puntata di Techetechetè in onda al posto del “gioco dei pacchi”.

Techetechetè, prima puntata

Il ritorno di Techetechetè è stato fissato per domenica 29 giugno. Stop dunque ad Affari Tuoi, come già annunciato da un po’. La prima puntata dell’apprezzato show su Rai 1, in versione estiva stavolta, vedrà come detto Topo Gigio alla conduzione.

Il personaggio è tornato in auge grazie a Lucio Corsi e la rete pubblica ha deciso di approfittarne. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 6 settembre, a partire dalle ore 20:35. Un totale di ben 56 puntate.

Stando alle anticipazioni, verrà proposta una vera e propria celebrazione dei ricorsi. È stata operata una selezione di immagini d’epoca, canzoni, varietà, sketch e momenti “che hanno segnato non solo la storia del piccolo schermo, ma anche quella del nostro costume”.

Ogni singola puntata sarà costruita intorno a un tema specifico, che sia un personaggio, un genere Tv, un periodo storico e così via. Il discorso sarà però differente per domenica 29 giugno. Un appuntamento speciale, con Topo Gigio che introdurrà all’edizione 2025. Ciò vuol dire che ci sarà spazio per un mosaico, incentrato sulle curiosità musicali: “Le hit della musica leggera di 40 anni di storia italiana, secondo le classifiche che erano presenti in quello stesso giorno”.

Techetechetè con Bianca Guaccero

Non solo Topo Gigio, però, nel programma della nuova edizione di Techetetchetè. Ci sarà infatti anche Bianca Guaccero, di ritorno dopo la versione 2024. Nel suo caso, però, il coinvolgimento sarà limitato alla domenica.

Ancora alla conduzione di Techetechetè Top 10, che proporrà delle vere e proprie monografie dedicate alle grandi della musica italiana, da Ornella Vanoni a Mina. Un ritorno importante per la presentatrice, che ha spiegato in un’intervista d’aver vissuto una fase complessa, caratterizzata da una radicata insicurezza. Non si sentiva abbastanza e credeva di non meritare tutto ciò che aveva ottenuto. Oggi le cose vanno decisamente meglio ed è tornata a volersi bene.

Una nuova chance importante per lei, che sta vivendo una rinascita nel piccolo schermo. Lo evidenziano i successi ottenuti con Ballando con le Stelle, vinto al fianco di Giovanni Pernice, la co-conduzione del PrimaFestival insieme con Gabriele Corsi e poi ancora Dalla strada al palco. È più che mai pronta e il suo pubblico la attende.