Ema Stokholma contro Topo Gigio all’Eurovision: “Nessuno sa chi è”

Fonte: IPA Ema Stokholma

Maggio si avvicina e con lui anche la kermesse più paillettata del continente: l’Eurovision Song Contest. Quest’anno si gioca in Svizzera, ma a far parlare non è solo la location alpina. A far drizzare le antenne del gossip è lui: Topo Gigio. Pare che il pupazzo più coccolato della tv italiana stia per trasformarsi in portavoce ufficiale dell’Italia, pronto a sbucare dallo schermo durante la finalissima per snocciolare i voti nostrani. Un’indiscrezione lanciata da più quotidiani, e diventata nel giro di poche ore il chiacchiericcio preferito di addetti ai lavori e spettatori con l’hashtag facile.

Il tutto mentre si mormora di una nuova reunion tra il topo e Lucio Corsi, con cui aveva già condiviso la scena a Sanremo in un duetto retrò sulle note di Nel blu dipinto di blu. I due potrebbero incrociarsi di nuovo, anche se stavolta uno canterà e l’altro, forse, si limiterà a leggere i punteggi. O forse no. Perché quando Topo Gigio entra in scena, rubare l’inquadratura è questione di un attimo.

Ema Stokholma contro Topo Gigio: il dibattito social sull’Eurovision

Di solito, a dare i voti per l’Italia è una celebrità vera, di quelle in carne, ossa e microfono. Quest’anno, invece, l’idea geniale o folle (dipende dai punti di vista) è quella di piazzare Topo Gigio in collegamento da Basilea a elencare i punti con il suo tono zuccheroso e quel ditino che saluta. Una mossa che ha già spaccato il pubblico.

A far scattare il fuoco incrociato ci ha pensato Ema Stokholma, che con la diplomazia ha deciso di non andarci proprio. Su X ha scritto: “Ma perché in Europa nessuno sa chi è e non mi sembra giusto togliere questa opportunità a un talent”. E siccome il web ama le scintille, la risposta non si è fatta attendere. In tanti hanno preso le difese del pupazzo più celebre della tv italiana, sostenendo che Topo Gigio non sia affatto uno sconosciuto fuori dai nostri confini. Ma lei ha ribattuto: “Io sono francese e quando ero piccola non l’ho mai visto”.

Abbiamo a questo punto una baraonda social con fazioni contrapposte: da un lato chi considera Topo Gigio una mascotte internazionale, dall’altro chi condivide il fastidio di Ema per un ritorno tanto ingombrante quanto, secondo alcuni, ingiustificato. La sensazione è che la conduttrice abbia acceso una miccia che covava da un po’ nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Dove c’è chi inizia a guardare con sospetto questa seconda giovinezza di Topo Gigio, che da qualche tempo sembra voler fare il salto da guest star a protagonista fisso.

Nel frattempo, lui – il pupazzo – non dice una parola. Ma incassa la polemica e si gode la ribalta, dopo il revival sanremese con Lucio Corsi. Si vocifera che il 17 maggio, nella serata che chiude l’Eurovision 2025, sarà proprio lui a sbucare dal nulla per leggere le preferenze italiane. Tra una smorfia e un “Ciao ciao”, resta da capire se riuscirà a infilare anche una risposta, magari silenziosa ma letale, a chi avrebbe preferito vederlo restare in naftalina.

Lucio Corsi all’Eurovision al posto di Olly: rappresenterà l’Italia in Svizzera

Quest’anno, a difendere i colori italiani sarà Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025. Il vincitore, Olly, ha infatti deciso di non prendere parte alla competizione europea. La scelta di Corsi ha trovato riscontro anche nella partecipazione al Festival, dove si è esibito insieme proprio a Topo Gigio.