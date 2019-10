Caterina Balivo, Vera Santagata annuncia di volere un figlio a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Vera Santagata e Dino Larano. I due sono tornati nel salotto di Rai Uno, ma questa volta da marito e moglie.

Infatti, lo scorso anno lui fece la proposta di matrimonio all’ex professoressa dell’Eredità in diretta. E lo scorso settembre, come promesso, sono convolati a nozze. La coppia è raggiante. In studio compaiono le foto del loro recente matrimonio e gli sposi raccontano come è andata: “Ci siamo sposati il 27 settembre in una villa sul lago di Lecco. Non eravamo tantissimi, cento persone“.

Hanno pronunciato il fatidico sì con una cerimonia civile, scritta da loro, e celebrata da un loro amico. Come damigella d’onore la Santagata ha scelto Rebecca, la figlia che Larano ha avuto da un precedente matrimonio. Vera spiega: “Lei è stata la mia unica damigella d’onore. Era l’unica vestita di bianco oltre me. Ho sposato due persone, le amo allo stesso modo”.

Una confessione che ha fatto commuovere il neosposo: “Io sono stato male per il fallimento del mio primo matrimonio. Poi è arrivata lei, con un cuore così grande”. A questo punto la coppia fa un’altra promessa alla Balivo, presto avranno un figlio. Pare infatti che Rebecca abbia chiesto un fratellino o una sorellina entro il 2020-2021. Vedremo se torneranno a Vieni da Me tra qualche mese con un bebè.

Intanto non è mancata la battuta bollente. Alla domanda sull’astinenza prima del matrimonio, la risposta è stata: “Ci siamo allontanati qualche giorno, così il desiderio aumenta”.

La Balivo chiude un’altra intervista di successo e incanta il pubblico col suo look rock: mini abito nero, stivaletti e gambe in vista.