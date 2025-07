Barbara D’Urso, programma in Rai sfumato? “Affidato ad un’altra conduttrice”

Secondo alcune indiscrezioni, Barbara D'Urso non tornerà in Rai con un nuovo programma

Barbara D'Urso

I fan di Barbara D’Urso potrebbero dover attendere ancora a lungo prima di vedere la loro beniamina nuovamente in tv: l’approdo in Rai della conduttrice, fissato per il prossimo anno, sarebbe infatti rimandato a data da destinarsi. Il programma pensato per lei, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato affidato ad un’altra popolare collega.

Barbara D’Urso, salta il programma sulla Rai?

Da ormai due anni, Barbara D’Urso vive lontano dal piccolo schermo: dopo l’allontanamento da Mediaset, la popolare conduttrice ha limitato le sue apparizioni sul piccolo schermo a qualche ospitata, con sommo dispiacere dei suoi fan. Sembrava certo il suo ritorno in tv il prossimo autunno con un nuovo programma targato Rai, e invece anche questa opportunità sembra sfumata per la conduttrice partenopea: a rivelarlo, è l’esperto di tv Davide Maggio.

Nel box delle domande su Instagram, qualcuno ha chiesto al giornalista se ci sarà modo di rivedere in TV Barbara D’Urso o se starà ferma anche quest’anno. Maggio ha dato per buona la seconda opzione, aggiungendo poi: “Credo di sì. Anche perché il progetto ‘Carramba’ è già passato nelle mani di un’altra conduttrice”, ha precisato.

Nel corso degli anni Davide Maggio si è dimostrato in più occasioni una fonte affidabile, ma non è detto che l’azienda di Viale Mazzini non stia lavorando ad un’altra collocazione per la D’Urso, che il pubblico ha sempre dimostrato di amare molto.

Barbara D’Urso e il suo ritorno in tv

Solo qualche mese fa, la stessa conduttrice aveva parlato in un’intervista al Corriere della Sera di un suo imminente ritorno in tv, confermando i contatti diretti con Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time: “L’ho incontrato con il ceo di Freemantle Italia. Mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria”.

Barbara aveva anche condiviso alcuni dettagli del programma che le sarebbe stato proposto: “È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra”, aveva annunciato entusiasta. L’appuntamento, quindi, sarebbe fissato per il 2026, ma il nome dello show sarebbe ancora top secret: possibile che Davide Maggio si sia sbagliato?

La vita di Barbara D’Urso lontano dalla tv

Barbara D’Urso non ha mai nascosto la propria amarezza per essere stata allontanata dal piccolo schermo e da Mediaset, azienda per cui lavorava da oltre due decenni: “Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”, aveva raccontato sempre al Corriere.

La sua ancora di salvezza, anche nel momento più difficile della sua carriera, è stato il pubblico: “Mi supporta in maniera incredibile, mi ferma per strada, mi chiede perché non torno, mi dice che è una ingiustizia”. Qualcuno, però, potrebbe finalmente aver ascoltato le richieste degli spettatori.