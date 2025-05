Charlene di Monaco, dea statuaria in bianco e argento al gala della F1

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlene di Monaco è stata la vera protagonista del weekend di F1 a Montecarlo e lo ha concluso nel migliore dei modi presentandosi al gala di chiusura con un abito bianco da dea che ne esaltava la sua bellezza statuaria.

Charlene di Monaco, tre look da togliere il fiato

Tutto è cominciato con il ricevimento coi piloti venerdì 23 maggio, organizzato nel cortile d’Onore della Rocca, dove Charlene di Monaco si è presentata con un tailleur di seta nera, effetto lingerie, firmato da Re della moda, Giorgio Armani.

Una scelta insolita per la Principessa. Infatti, sono altri i brand cui si affida, ma l’eccezione ne è valsa la pena, perché quel completo di Armani era l’esaltazione della sua eleganza e femminilità.

Poi Charlene ha cambiato decisamente stile e per assistere al Gran Premio, ha optato per un ensemble rosso Ferrari, composto da una raffinata blusa in seta a righe e un paio di pantaloni a sigaretta. La moglie di Alberto ha reso omaggio al Cavallino Rampante, sperando di premiare il suo amico monegasco Charles Leclerc. E così è stato, anche se il pilota della Ferrari è arrivato solo secondo.

Infine, il weekend si è concluso con una serata di gala allo Sporting Monte-Carlo per celebrare l’82esima edizione del Gran Premio di F1, dove Charlene si è presentata con un abito bianco spaziale.

Charlene di Monaco, l’abito bianco e argento da dea

Anche se a vincere il GP è stato Lando Norris e non come tutti speravano nel Principato (e non solo), Leclerc, Charlene e Alberto di Monaco hanno voluto rendere omaggio alla F1 e ai suoi piloti, presenziando al gala conclusivo del weekend sportivo.

La coppia ha sfoggiato un look che ricordava i colori della bandiera a scacchi. Alberto infatti ha indossato un completo composto da giacca bianca e pantaloni neri con papillon nero a stelline bianche.

Sua moglie invece, bellissima, ha optato per un lungo abito da sera bianco, dalla gonna leggermente svasata a campana e un corpetto asimmetrico che lascia scoperte spalle e braccia. Una delle spalline è impreziosita da un decoro di strass, mentre la vita è esaltata da una cintura alta a fascia, argento metallizzato che dà grinta al look, richiamandosi alle dee guerriere. Il caschetto corto era pettinato all’indietro esaltando gli orecchini a lobo con diamante.

Charlene di Monaco ospita la nipote Alexandra di Hannover

Al gala erano invitati i piloti, diversi personaggi illustri e alcuni membri della famiglia principesca. Tra questi c’era Alexandra di Hannover, figlia di Carolina di Monaco ed Ernst August di Hannover, che si è presentata con un lungo abito tuxedo nero, accompagnata dal fidanzato Ben-Sylvester Strautmann.

Erano presenti anche Louis Ducruet, figlio della Principessa Stéphanie, e sua moglie Marie che indossava un abito bohémien semitrasparente.

Alla cena sono stati invitati anche altri esponenti della nobiltà, come il Duca e la Duchessa di Castro, accompagnati dalle loro figlie, le Principesse Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, il Principe Carlo Enrico di Lobkowicz e la Principessa Antonella d’Orléans-Borbone con la figlia, la Principessa Eulalia. Infine, era presente anche il Principe Sergio di Jugoslavia, nipote dell’ultimo Re d’Italia, insieme a Ilona Bokobska.