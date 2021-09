Al Bano e Loredana Lecciso, il nido si svuota: tutti i figli via da Cellino

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

I figli sono volati via, tutti e all’improvviso. La casa di Al Bano e Loredana Lecciso si svuota dopo che anche Jasmine e Bido hanno deciso di lasciare Cellino San Marco per recarsi a Milano e iniziare la carriera universitaria. I due fratelli hanno così abbandonato la casa paterna per cominciare a vivere come degli adulti, con i due genitori che ora sono tornati a vivere da sposini.

Stando alle indiscrezioni riportate da Libero, sembra che l’ombra di Romina Power si sia definitivamente dissolta per riportare il sereno nella coppia. Dopotutto, è stato proprio Al Bano a confermare di avere nel cuore solo Loredana Lecciso, alimentando anche le voci di un possibile matrimonio che si rimanda ormai da anni.

“Siamo sposati mentalmente”, aveva dichiarato Al Bano Carrisi, allontanando così l’eventualità delle nozze che invece la Lecciso ha sempre desiderato, come donna e come madre dei suoi due figli. I tempi, però, sono cambiati ed è mutato anche l’atteggiamento di Loredana nei confronti del suo compagno, concentrandosi sulle cose belle che hanno condiviso insieme in tanti anni.

La showgirl non sembra neanche spaventata dalla distanza che i due figli hanno messo tra Cellino e la nuova residenza. Si è infatti detta pronta a raggiungere Milano per stare vicina a Jasmine e Bido, che hanno raggiunto il capoluogo meneghino per gli studi. La Lecciso ha più volte dichiarato di amare molto la guida sui lunghi tratti ed è quindi preparata al viaggio dalla Puglia fino alla Lombardia.

Per Al Bano, invece, è atteso un grande ritorno in tv e in una nuova veste. L’artista pugliese è stato ingaggiato da Milly Carlucci per partecipare alla nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, dopo i tanti anni che la conduttrice di Rai1 ha trascorso a corteggiarlo per averlo nel cast.

Sul fronte familiare, invece, Carrisi è sul punto di diventare nonno per la terza volta. L’amata figlia Cristel è infatti incinta del suo terzo bambino, dopo aver dato alla luce Kay Tyrone e Cassia Ylenia. Nei due nomi, vi è anche un doppio omaggio. Il primo al nonno materno, Tyrone Power, e il secondo alla sorella maggiore scomparsa, Ylenia.