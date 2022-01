Romina Power, pace fatta con Al Bano: il motivo del riavvicinamento

Al Bano e Romina hanno finalmente fatto pace. Dopo l’ennesimo periodo di allontanamento, causato da un’intervista di lui che non sarebbe piaciuta alla ex moglie, è tornato il sereno. Il motivo sarebbe da ricercarsi nel periodo difficile che sta attraversando l’artista di Cellino San Marco, colpito dal Covid-19 ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

Al Bano, le ragioni del riavvicinamento con Romina

A fare il primo passo sarebbe stata Romina Power che, venuta a conoscenza del contagio, si sarebbe preoccupata per lui e l’avrebbe contattato per augurargli una pronta guarigione. Lo ha rivelato Al Bano stesso al settimanale Di Più: “Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in bocca al lupo. Mi ha fatto piacere”.

Un gesto che Al Bano ha recepito come inaspettato, soprattutto dopo gli ultimi tempi che hanno trascorso senza parlarsi a causa di una nuova serie di incomprensioni che li ha tenuti lontani. Romina Power non avrebbe infatti gradito alcune dichiarazioni del suo ex marito, motivo per il quale avrebbe deciso di interrompere ogni rapporto con lui per poi tornare sui suoi passi e starle vicina nel momento più difficile.

La dichiarazione di pace dopo la separazione difficile

I due hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Hanno fatto letteralmente sognare milioni di persone ma, a un certo punto, questa magia si è spezzata. Complice il dolore per la scomparsa di Ylenia, avvenuta tra il 1993 e il 1994, ha determinato la rottura definitiva del matrimonio che già navigava in cattive acque.

Dopo la separazione, piuttosto burrascosa, Al Bano ha deciso di voltare pagina e formare una nuova famiglia con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto i due figli più piccoli Jasmine e Al Bano Junior.

Nonostante il rapporto tra Al Bano e Romina sia migliorato negli anni, tanto da tornare a cantare insieme e girare il mondo con nuove tournée, Carrisi si è sempre dichiarato legato alla Lecciso con la quale fa coppia fissa da oltre 20 anni.

I motivi della lite con Romina

Secondo quanto ha riportato Nuovo Tv, sembrerebbe che alla base dell’allontanamento di Romina Power ci sia stata un’intervista di Al Bano, nella quale ha parlato del suo rapporto con la Lecciso. L’artista si è detto pentito di aver permesso troppe intromissioni in questo rapporto, riferendosi chiaramente alla sua ex moglie.

Tra le due non c’è mai stata simpatia. Malgrado i diversi appelli dell’attuale compagna di Al Bano, Romina non è riuscita ad avvicinarsi a lei e, anzi, l’avrebbe più volte invitata a tenersi a debita distanza. Questo suo atteggiamento non sarebbe però piaciuto a Carrisi che avrebbe così deciso di allontanarsi dalla ex moglie nonostante l’arrivo della nipotina, Rio Ines, avuta dalla figlia Cristel Carrisi dopo Kay e Cassia.