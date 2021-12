Al Bano positivo al Covid, salta il Capodanno con la Panicucci

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Tanto atteso dai fan per la notte del 31 dicembre, Al Bano non sarà a Bari per il consueto Capodanno di Canale 5: il cantante ha infatti scoperto di essere positivo al Covid, motivo per cui non potrà salire sul palco per festeggiare in grande compagnia. Per fortuna, le sue condizioni di salute sono ottime. Come lui stesso ha rivelato, è asintomatico e si è accorto solo per puro caso di essere stato contagiato.

Al Bano positivo: come sta

A discapito di quell’addio che aveva annunciato ormai alcuni anni fa, Al Bano continua ad essere davvero molto impegnato. Tra concerti, apparizioni televisive e partecipazioni varie, la sua agenda è sempre fittissima di appuntamenti che i fan seguono con attenzione. Tuttavia, ora per lui si impone uno stop: l’artista di Cellino San Marco è risultato positivo al tampone, scoprendo così di aver contratto il Covid. In un’intervista telefonica rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, ha ammesso di esserne rimasto veramente sorpreso.

“Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero” – ha dichiarato Al Bano, facendo così sapere a tutti di non aver alcun problema di salute. È solamente uno dei tanti asintomatici positivi che, negli ultimi mesi, sono stati contagiati – spesso addirittura senza venirlo mai a sapere. Cosa che, magari, sarebbe potuta accadere anche al cantante: lui lo ha scoperto perché si è dovuto sottoporre al tampone richiesto dalla produzione del Capodanno di Canale 5, al quale avrebbe partecipato come ospite speciale.

“Purtroppo non potrà esserci, mi dispiace moltissimo” – ha spiegato l’artista, che per l’appunto ora dovrà rimanere in isolamento finché non avrà nuovamente un tampone negativo. Il grande appuntamento del 31 dicembre, che quest’anno sarà condotto da Federica Panicucci, non lo vedrà dunque protagonista. Sul modo in cui il contagio sarebbe avvenuto, lo stesso Al Bano non ha le idee chiare: “Non so come posso essermelo preso” – ha ammesso, parlando dei suoi ultimi impegni. Tra cui il Natale trascorso a Zagabria, dove si è riunito a sua figlia Cristel e ai nipotini che non vedeva da tempo.

Al Bano, lo sfogo su Instagram

Dopo essersi preso del tempo per metabolizzare la situazione, Al Bano si è lasciato andare ad un breve sfogo su Instagram. Per aggiornare i suoi fan, preoccupati in merito alle sue condizioni di salute, ha pubblicato un video in cui mostra tutta la sua grinta: “Ebbene sì, il maledetto virus mi ha colpito. Lo ha fatto al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari, con la Panicucci e tanti miei amici”. Ben lungi dall’arrendersi davanti a questa inaspettata positività, ha lanciato un bellissimo messaggio ai suoi seguaci.

“Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro contro questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale, perché di questo si tratta” – ha ammesso il cantante – “Ora mettiamoci un po’ di ironia, un po’ di forza, non piangiamoci addosso. Intanto buon anno a tutti quanti, e alla fine vinceremo noi, sicuramente”. Grazie alle tre dosi di vaccino che ha già fatto, Al Bano ha contratto il virus in maniera asintomatica. Dovrà comunque rimanere in quarantena nella sua casa di Cellino San Marco, ma è speranzoso del fatto che presto potrà tornare a fare la cosa che ancora più lo emoziona: cantare sul palco.