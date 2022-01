Romina Power ricorda la madre di Al Bano su Instagram: “Mai dimenticata”

Un ricordo che è ancora vivo nella mente e nel cuore di Romina Power e che il tempo non è stato in grado di scalfire. Quello per la mamma di Al Bano, Jolanda, è stato un amore grande e che continua a vivere dentro di lei. L’artista americana dopotutto, l’ha sempre dimostrato. E si è ripetuta nel giorno che sarebbe dovuto essere del suo compleanno, con gli auguri più dolci che avrebbe potuto concepire.

Romina Power, il pensiero per mamma Jolanda

Il 1° dell’anno non è mai stato un giorno normale per la famiglia Carrisi, ma motivo di festa e ritrovo. E no, non solo per il Capodanno. Era il giorno in cui Jolanda Ottino, mamma di Al Bano, compiva gli anni. Se fosse ancora viva, in questo 2022 appena entrato, ne avrebbe compiuti 99. La capofamiglia di Cellino San Marco manca dal 2019 ma il suo ricordo e i suoi insegnamenti sono ancora chiari nel cuore di chi l’amava, anche in quello di Romina Power. Per ricordarla, sono bastate solo poche parole: “W mamma Jolanda, oggi è il suo compleanno: sempre amata e mai dimenticata”.

Il loro rapporto è andato ben oltre quello di una suocera e di una nuora. Nonostante i dubbi iniziali, dovuti soprattutto a due tipi di cultura diversi, le due sono poi diventate inseparabili. La loro unione è rimasta salda anche dopo la separazione da Al Bano, arrivata a seguito di un periodo molto difficile. L’artista di Cellino San Marco non lo ha mai nascosto: sua madre adorava Romina e avrebbe voluto che vivesse per sempre in Puglia.

Il ricordo di Ylenia

Le ore che intercorrono tra la fine e l’inizio dell’anno sono però anche motivo di dolore, per i Carrisi, ricordano la scomparsa di Ylenia. A portarla nel cuore è tutta la famiglia, in particolare sua madre Romina che ancora spera di ritrovarla viva. Le parole per il compleanno di sua figlia ci hanno toccate nel profondo, così come le sue ultime dichiarazioni – rese a Corriere della Sera – nella quali parlava del desiderio di trascorrere un ultimo giorno in sua compagnia.

I rapporti con Al Bano sono oggi piuttosto distesi: hanno persino riniziato a lavorare insieme. Dopo anni di distanza, i due ex coniugi sono così tornati a essere un punto di riferimento l’uno per l’altra nonostante il tanto dolore che hanno dovuto affrontare. A poche ore dal Capodanno di Canale5, Carrisi è risultato positivo al Covid ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione.