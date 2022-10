“Al Bano è furioso”. Loredana Lecciso replica alla diffida di Romina Power

Nonostante siano trascorsi anni dalla fine della storia d’amore tra Romina Power e Al Bano, l’affetto è rimasto e tra i due c’è un filo conduttore che non si è mai spezzato, non solo per la famiglia che hanno creato e per la carriera musicale che hanno in parte condiviso. Al Bano è ormai legato a Loredana Lecciso: quest’ultima ha vissuto momenti di imbarazzo a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, per la diffida di Romina Power. “Questa volta si è oltrepassato il limite”, ha replicato la showgirl, che oggi ha cambiato vita.

Loredana Lecciso, la replica dopo la diffida di Romina Power a Domenica In

Al Bano e Loredana Lecciso hanno ritrovato la loro armonia. Negli ultimi tempi, infatti, la coppia è più unita e affiatata che mai. Ma c’è una incognita, una “variabile” che sta mettendo a dura prova la pazienza dell’artista di Cellino San Marco: l’ex moglie storica, Romina Power.

Dopo la diffida dell’artista americana a Domenica In, proprio in concomitanza con l’intervista di Loredana Lecciso – la gaffe in diretta è difficile da dimenticare – è arrivata la replica dell’ex showgirl, che oggi ha voltato pagina. “Proprio non me lo aspettavo”, ha riferito al settimanale Di Più.

“Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così. Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In“. In effetti, il momento, avvenuto in diretta TV, è stato piuttosto difficile. “Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso, siamo state diffidate dal fare il suo nome”, le parole di Mara Venier avevano lasciato la Lecciso e il pubblico piuttosto attoniti.

Cos’è successo tra Loredana Lecciso e Romina Power

Perché Romina Power ha diffidato Loredana Lecciso? A raccontare maggiori dettagli e fare luce sulla vicenda è stato il settimanale Di Più Tv. Le richieste della Power sono state piuttosto esplicite: non doveva essere nominata, né doveva essere menzionata la sua storia con Al Bano, e inoltre non dovevano nemmeno parlare della tournée con il cantante, prevista per l’autunno. Ma quale sarebbe l’origine delle difficoltà e delle tensioni che si sono create? Sarebbero diversi i motivi, in realtà.

La tensione con Al Bano e il possibile matrimonio

Pare che Al Bano sia furioso con Romina. Anche perché non è la prima volta che la Power prende delle posizioni forti e nette, che non lasciano spazio. Tuttavia, la scelta di diffidare di fronte a milioni di spettatori avrebbe arrecato un danno di immagine piuttosto importante. Un gesto, il suo, che Al Bano non avrebbe gradito affatto.

Ma la vicenda sarebbe ancor più intricata. La Power, infatti, è tornata a vivere in Puglia, per la quale nutre un profondo attaccamento, ma non è più la “primadonna a Cellino”. Alcuni amici vicini alla famiglia Carrisi, inoltre, hanno anticipato che Al Bano potrebbe essere pronto a sposare la sua Loredana, dopo ben vent’anni d’amore e i figli che hanno avuto insieme. In ogni caso, dovremo attendere per un’ulteriore replica.