Cosa fa oggi Loredana Lecciso e perché ha cambiato lavoro

“Semplicità e cura delle piccole cose”. Ci vuole coraggio per cambiare vita, per rivoluzionarla, per modificare il proprio percorso. Talvolta, crescendo, si prendono decisioni diverse da quelle che credevamo imprescindibili. Ed è questo il caso di Loredana Lecciso, che ormai si è allontanata dal mondo dello spettacolo, dai salotti televisivi, dai reality show. La compagna di Al Bano è andata avanti, ritrovando se stessa, ma anche un lavoro che amava fare e gli affetti familiari.

Cosa fa oggi Loredana Lecciso

Durante un’intervista a Grand Hotel, Loredana Lecciso ha spiegato cosa fa oggi e perché ha deciso di cambiare lavoro e di rinnovare la propria carriera. Classe 1972, il 26 agosto compirà 50 anni. Un traguardo così importante, una soglia che l’ha indotta alla riflessione, ma soprattutto ad analizzare ogni aspetto della sua vita, compresa la carriera.

“Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando a una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”. Il cambio è netto e radicale: il mondo della televisione è ormai lontano, e Loredana è felice così.

E proprio il giornalismo è stato il suo “primo” amore, ma non solo. Perché è così che ha conosciuto Al Bano, grazie a un’intervista. Prima di incontrare il cantante di Cellino San Marco, la Lecciso lavorava come giornalista per la TV locale. L’amore tra i due è sbocciato per un caso fortuito del destino. La figlia della Lecciso, Brigitta, frequentava la stessa scuola di Cristel e Romina Junior. Ed è così che si sono incontrati, iniziando una storia d’amore che continua tutt’oggi, dopo due figli: Jasmine e Al Bano Junior.

Perché ha deciso di cambiare vita e lavoro?

Il mondo dello spettacolo è certamente affascinante, ma può essere un ostacolo per altri aspetti della vita, come per esempio la famiglia. “Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”.

Perdersi alcuni momenti non deve essere stato facile per Loredana, la cui maturità acquisita negli anni le ha permesso di vedere la sua vita con maggiore chiarezza. In effetti, l’amore ritrovato con Al Bano è diverso: molto più riservato, protetto dalle luci dei riflettori e dal gossip. Non è più sotto l’occhio del ciclone, ma è una storia come tante altre, vissuta lontana dai tabloid e dalle dirette televisive.

Il ritorno alle “origini”, poi, è sintomo del cambiamento: è pronta a rivestire i panni da giornalista, magari perdendosi tra le parole e raccontando le bellezze della sua terra. Ma non solo: c’è posto per il lavoro e per il ruolo di mamma, ed entrambi convivono senza problemi. E oggi è più felice che mai, e si prepara alla festa dei 50 anni insieme alla gemella Raffaella: nessuno sfarzo, solo un momento intimo da trascorrere con chi si ama.