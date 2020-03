Riflessi indesiderati ai capelli? Ecco come sbarazzarsene

editato in: da

Spesso, chi tinge i capelli, avrà notato che dopo un certo periodo non sono più così brillanti e lucidi ed il colore perde di intensità e di saturazione. Questo perché i colori artificiali, con il tempo, ossidano e possono reagire a prodotti, agenti atmosferici e, in generale, risentire del tempo che passa. Ma prima di cambiare drasticamente colore per rimediare o prima di tagliare i capelli, ci sono dei rimedi facili da provare, sia da fare a casa che dal parrucchiere per eliminare riflessi indesiderati.

Capelli biondi o platino? Ci pensano lo shampoo e il balsamo viola

Per chi ha i capelli biondi, specie se molto chiari o platino, lo shampoo viola ed il balsamo viola sono i grande alleati da utilizzare periodicamente. Infatti, questi prodotti contengono all’interno pigmenti viola che riescono a neutralizzare riflessi paglierini indesiderati, andando così a ribilanciare e raffreddare il colore. Importante è utilizzarli per mantenere il colore bello più a lungo ma, nonostante non abbiano il potere di tingere i capelli, su quelli chiarissimi meglio scegliere un tempo di posa breve. Il rischio, altrimenti, è quello di raffreddare troppo il colore, che tenderà al grigio o argento. Sono ottimi non solo per ribilanciare il colore dei capelli, ma anche per renderli più luminosi e brillanti.

Fonte: 123rf

Capelli grigi o bianchi con patine giallastre? No grazie!

Anche i capelli grigi, sia naturali che decolorati e poi tonalizzati, possono incorrere nel problema dei riflessi gialli. Anche in questo caso la soluzione sono shampoo e balsamo viola, che oltre ad eliminare il pigmento paglierino contribuiscono a rendere più acceso il grigio. Infatti, tenendo un po’ più a lungo in posa questi prodotti, si riesce a neutralizzare totalmente la colorazione giallognola ed ottenere capelli grigi dai riflessi argento luminosissimi. Sui capelli sale e pepe, poi, l’alternanza tra grigio e bianco accentuerà ancora di più i riflessi e, sui capelli bianchi, sarà anche possibile ottenere una leggera colorazione violetta.

Fonte: 123rf

Capelli castani e riflessi rossi indesiderati, c’è una soluzione?

Non solo i capelli biondi, grigi e bianchi sono vittima di riflessi indesiderati ma anche i castani. Spesso, infatti, chi desidera un colore freddo deve fare i conti con riflessi rossicci o arancioni, che non sono facili da debellare. Una soluzione è quella di utilizzare uno shampoo blu, questa volta, che agisce andando a neutralizzare la pigmentazione rossa che scalda il colore dei capelli. Lo shampoo e balsamo blu sono poi utili anche sui capelli scuri e neri, per raffreddare questo colore e far emergere un riflesso bluastro e sono molto efficaci anche per contrastare i riflessi rossi dai capelli biondi, per ottenere un colore più freddo e dire addio ad un biondo caldo.

Fonte: 123rf

Gloss e riflessanti trasparenti, per rendere i capelli di nuovo lucidi

E se invece il colore non ha alcun tipo di riflesso indesiderato ma ha perso di luminosità e lucentezza, esistono dei trattamenti appositi, chiamati gloss, che restituiscono vitalità e brillantezza al colore, qualsiasi esso sia. Si applicano e si tengono in posa ed oltre a lucidare il capello, lo rimpolpano, lo idratano e lo ristrutturano.