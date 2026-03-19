Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 20 marzo 2026: inaspettata passione per Delia

Ufficio stampa Rai Delia, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 131. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 19 marzo

Nella puntata di giovedì 29 marzo avevamo trovato i protagonisti alle prese con alcune difficoltà. Grazie a un errore di Fulvio che rovina la biancheria intima di Caterina, Valeria ha un’intuizione che accende un’idea in Delia per l’abito nude-look ideato da Botteri. Ciro torna entusiasta dall’incontro col monsignore, ma una notizia rovina l’umore di Concetta. Johnny confida a Barbara il peso della promessa fatta a Irene di suonare al suo matrimonio. Matteo ha deciso di lasciare Marina che, nel frattempo, gli dà una notizia sconvolgente. Rosa consegna a Umberto un documento esplosivo che potrebbe avere degli effetti dirompenti su di lui.

Anticipazioni della puntata del 20 marzo 2026

Irene coinvolge Johnny per fare una sorpresa a Cesare e il magazziniere pensa al suo futuro e al suo desiderio di partire. Tancredi annuncia a Rosa che anche altre testate hanno ricevuto il documento compromettente su Umberto. Odile, dopo un duro confronto con lo zio, decide di trasferirsi dai Marchesi. La rivelazione di Marina su una possibile gravidanza mette Matteo di fronte alle sue responsabilità. Al Paradiso si concludono positivamente le accese discussioni sull’audace abito di Botteri e in Atelier, tra lo stilista e Delia, scoppia la passione.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo 2026.