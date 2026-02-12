Wanna Marchi investita da un’auto a Milano, come sta: il video su Instagram

IPA Wanna Marchi

Con un video su Instagram, Wanna Marchi ha raccontato la brutta avventura avvenuta a Milano, nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio: è stata investita da un’auto, mentre stava portando fuori la cagnolina. Visibilmente sconvolta nel video postato sui social, sul suo volto sono presenti lividi ed ecchimosi.

Wanna Marchi, come sta dopo l’incidente

“La mia faccia è un po’ stravolta, le mie mani, dappertutto: sono devastata. Vi racconto cosa è successo: ieri ero fuori con Charlotte (la cagnolina, n.d.r.), ricordo solo una macchina che mi arriva qua. Ero sulle strisce pedonali, poi cado in avanti sul marciapiedi e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani e nella faccia, un male terribile”, questo è il racconto di Wanna Marchi, ex televenditrice che ha pubblicato il libro La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l’unica misura è l’amore l’11 febbraio.

“Oggi, anche se piena di ecchimosi lividi e tagli, sono qui perché da oggi il mio libro è in vendita”, ha scritto nella didascalia. Tornando all’incidente, la Marchi ha spiegato di ricordare di essersi trovata su un’ambulanza in seguito: “Mi chiedevano ‘come si chiama?’, e sapevo come mi chiamavo. ‘Dove abiti?’ E non me lo ricordavo”. Non è andata però in ospedale: “Non mi sono ricordata assolutamente niente”, ha aggiunto.

“La signora dell’ambulanza mi ha detto sul cane: ‘L’ha preso un portiere di un palazzo qui vicino’. La cosa grave è che non sapevo dove abitavo poi io avevo il cellulare nel taschino evidentemente loro l’hanno preso e cercavano i numeri dei miei figli. Volevano portarmi all’ospedale, ma mi sono rifiutata assolutamente, soprattutto quando mi hanno detto che mi portavano in un ospedale dove hanno fatto morire mio marito, ho risposto ‘a me non mi prendete, avete capito bene?’. Avevo solo tanto male”. Nel video ha ringraziato anche l’ex della figlia Stefania, Davide Lacerenza, che si è recato subito sul posto, per primo. “Lo ringrazio perché lui arriva sempre nei momenti del bisogno”. Anche a lui, in ogni caso, ha replicato di non voler andare in ospedale.

La dinamica dell’incidente

Nel video è intervenuta anche Stefania per spiegare la dinamica dell’incidente: “Il ragazzo aveva il sole negli occhi e non ha visto mia mamma: la curva l’ha presa troppo larga. Quando l’ha vista, era tardi: mia mamma si è spaventata, ha accelerato il passo ed è caduta, poi il ragazzo si è fermato e ha chiamato l’ambulanza”. Stando a quanto dichiarato, l’incidente sarebbe accaduto a causa di un veicolo parcheggiato in modo irregolare. Ostacolando la visuale, il giovane alla guida dell’auto non avrebbe visto arrivare la Marchi sulle strisce: dopo la caduta in avanti, il ragazzo si è fermato per prestare soccorso. “Perché anche questa è colpa di chi fa i semafori sbagliati, gli stop sbagliati, gli incroci sbagliati e alle teste di c#### che parcheggiano in modo sbagliato“.

Wanna e Stefania Marchi hanno anche ringraziato il giovane di essersi fermato: “Molti non lo avrebbero fatto”. Nella parte finale del contenuto, ha parlato del nuovo libro in uscita: “Pur avendo tanto male, sono stata felice“.