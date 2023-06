Madonna in terapia intensiva, la cantante sta male: tour rinviato

Fonte: Getty Images Madonna la trasformista: look ed esibizioni iconiche della regina del pop

Problemi di salute per Madonna. La cantante, 64 anni, è stata costretta a posticipare il Celebration tour, ideato per celebrare i suoi 40 anni di carriera tramite le canzoni più belle del suo repertorio, entrate nella storia della musica internazionale. I concerti sono andati sold out nel giro di pochissime ore: la prima tappa era stata fissata a Vancouver, in Canada, per il prossimo 15 luglio. Subito dopo sarebbe stata la volta di Stati Uniti, Messico ed Europa. Nello specifico: Regno Unito, Belgio, Danimarca, Svezia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia (al Mediolanum Forum di Milano con una doppia data il 23 e 25 novembre). Per ora non è certo se solo qualche tappa sarà posticipata o se l’intero tour, che doveva andare avanti fino al prossimo gennaio ed era parecchio atteso dai fan, sarà riprogrammato.

Madonna in terapia intensiva: cosa è successo alla cantante

Madonna ha posticipato il suo Celebration tour in seguito ad alcuni problemi di salute che hanno stravolto la sua estate. La popstar ha sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva. A farlo sapere Variety, sottolineando comunque che la salute della musicista sta migliorando e che è ora atteso un pieno recupero. Stando a quanto riporta invece Page Six pare che la regina del pop sia svenuta mentre si trovava nella sua abitazione e portata d’urgenza in un ospedale di New York. Accanto a lei la figlia Lourdes Ciccone, nata 26 anni fa dal rapporto con l’attore Carlos Leon. La modella è rimasta con la famosa madre per tutto il tempo.

“Lo scorso sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a stare diversi giorni in terapia intensiva”, ha detto in una nota su Instagram il suo manager Guy Oseary. “La sua salute sta migliorando, tuttavia è ancora sotto cure mediche. Si prevede una guarigione completa. In questo momento siamo costretti a sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”.

Attualmente non è chiaro che tipo di infezione batterica abbia sviluppato Madonna. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, più di 23mila americani muoiono ogni anno a causa di una serie di gravi infezioni batteriche. Generalmente le infezioni batteriche tendono ad abbassare le difese del paziente per lunghi periodi di tempo e lo rendono vulnerabile ad altri tipi di batteri o virus. Per questo la cosa migliore è riposarsi e isolarsi per un po’ lontano dal resto del mondo fino a quando non si riacquisteranno pienamente le forze.

Non è la prima volta che un tour di Madonna viene rinviato o annullato a causa di inconvenienti. Tra il 2019 e il 2020 l’artista è stata costretta a cancellare alcuni live per i forti dolori all’anca e al ginocchio. “Due notti fa sono caduta sul palco quando mi è stata letteralmente tolta una sedia da sotto per errore facendomi cadere sul mio osso sacro. Ho bisogno di riposo”, aveva raccontato in quella occasione.