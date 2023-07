Madonna, le prime parole dopo la paura in ospedale: “Sono grata”

Fonte: IPA Madonna si sta riprendendo: il post dopo il malore rassicura i fan

Il grande spavento per Madonna sembra ormai archiviato una volta per tutte. Il mondo intero è rimasto con il fiato sospeso mentre giungevano online aggiornamenti di vario genere, da quelli ufficiali alle mere indiscrezioni.

Ora, finalmente, è propria la star mondiale a prendere la parola. È infatti tornata su Instagram, pubblicando un post di ringraziamento per tutti i suoi fan in giro per il mondo e le persone che hanno avuto un pensiero per lei in questa fase terribile.

Madonna è tornata

Dover dire addio a Madonna avrebbe generato un vuoto nel cuore di milioni di persone, al pari di quanto accaduto con Michael Jackson. Nessuno può accettare che le leggende siano mortali. Eppure questo timore è divenuto terribilmente reale in queste settimane.

In tanti hanno provato a speculare in merito ma ora il peggio pare realmente passato. A parlare è finalmente lei, miss Ciccone, che su Instagram ha voluto ringraziare e rassicurare tutti: “Grazie per la vostra energia positiva, le preghiere e le parole di incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore. Sono in via di guarigione e incredibilmente grata per tutte le benedizioni che sono presenti nella mia vita”.

Come sta Madonna

Nel suo post Instagram, divenuto subito virale, Madonna ha spiegato come il suo primo pensiero sia stato rivolto ovviamente ai suoi figli. Subito dopo, poi, si è preoccupata per i suoi fan: “Non volevo deludere nessuno che avesse comprato i biglietti per il mio tour”.

Fare un passo indietro avrebbe inoltre significato danneggiare tutti i lavoratori di settore che hanno collaborato al suo fianco, dagli operai ai ballerini, così come coreografi, scenografi e non solo. Tutti avrebbero di certo capito ma questo è stato il suo pensiero nell’immediato. Sente il peso del mondo sulle spalle, perché sa cosa voglia dire, economicamente parlando, un suo tour per quelle migliaia di persone che mandano avanti la propria famiglia in questo modo.

“Il focus al momento è la mia salute, ritrovando sempre più le forze. Vi garantisco che tornerò con voi al più presto. Il piano attuale prevede di riprogrammare l’intero tour in Nord America, in concomitanza con il tour in Europa in partenza a ottobre. Non potrei essere più grata per tutto l’affetto e il supporto”.

Parole che permettono a tutti i suoi fan di tirare un sospiro di sollievo. Madonna guarda al futuro, finalmente, pensando alla guarigione e a ritrovare le forze. Ha anche detto addio all’ospedale, come dimostra il fatto che sia stata avvistata per le strade di New York.

Protetta da cappello e occhiali da sole, la superstar si è consentita un giro per Manhattan in abiti casual. Fianco a fianco con un’amica, è stata riconosciuta da alcuni passanti e, ovviamente, dai paparazzi. Trascorsi non molti giorni da quel 24 giugno e dall’infezione batterica che l’ha travolta, e vederla così vuol dire tantissimo per i suoi cari e i suoi “figli adottivi” nel mondo, quelli che con fedeltà la seguono da decenni. Impensabile un mondo senza Madonna e, per fortuna, nessuno dovrà fare i conti con questa eventualità, la sua famiglia in primis.