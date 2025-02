Il look scelto da Diletta Leotta per la sua ultima presenza sui campi di calcio. Un particolare dell'outfit, però, ha ricevuto diverse critiche sul web

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta è la regina dei campi da calcio italiani. La conduttrice televisiva, infatti, conduce le sue interviste da bordo campo, durante gli eventi sportivi più importanti del campionato. La presentatrice è stata presente anche a margine del recinto da gioco del Derby Milan-Inter, che ha avuto luogo il 2 febbraio 2025 a San Siro.

Per l’occasione importante Diletta Leotta ha scelto un look sorprendente, con un tocco vedo non vedo nella parte superiore. La conduttrice televisiva ha esaltato la sua bellezza con una maglia trasparente e una minigonna nera.

Diletta Leotta, il look comfy e sexy per lo stadio

Diletta Leotta non indossa mai dei look banali, anzi, spesso seleziona per sé dei capi d’abbigliamento che sanno sorprendere. La conduttrice televisiva, di recente, si è fatta notare per le sue scelte di stile anche a Parigi, dove si è recata in occasione della Settimana della Moda della capitale francese. Per questa importante occasione la presentatrice ha scelto un look total white, che dava luce a tutta la sua figura.

Ma anche in un viaggio di lavoro a New York Diletta Leotta ha indossato un meraviglioso tubino nero con strascico dal fascino seducente, ma anche vintage. Spesso, infatti, la conduttrice televisiva riesce a mescolare nei suoi outfit due stili diversi, mantenendo, però, la coerenza dell’insieme. Anche per la sua ultima presenza sui campi da calcio, durante la partita del 2 febbraio 2024 tra Milan e Inter, Diletta Leotta ha scelto un look che era sia seducente che caldo e confortevole, adatto, quindi, ai mesi invernali.

La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato una minigonna nera aderente, completamente ricoperta da lustrini, e una semplice maglia in tinta a collo alto, così trasparente da far intravedere l’abbigliamento intimo sottostante. Diletta Leotta ha accompagnato i capi d’abbigliamento con delle calze nere e un paio di stivali sorprendenti.

Le calzature, infatti, erano in pelle lucida, avevano il tacco alto e presentavano una serie di legacci su tutta la lunghezza anteriore. Gli stivali arrivavano fino al ginocchio della presentatrice, slanciandone la figura. Ma Diletta Leotta si è protetta dal freddo anche con un caldo cappotto, che però non ha incontrato il favore dei suoi telespettatori.

Diletta Leotta, il cappotto over

Diletta Leotta ha scelto un look caldo e seducente per intervistare i giocatori a bordo campo, durante la partita tra Milan e Inter. L’outfit della conduttrice è stato apprezzato da tanti suoi sostenitori: “Sempre pazzesca!”, “Stupenda” e “Capolavoro”. Mentre altri utenti del web l’hanno trovato poco adatto al contesto lavorativo in cui lei si trovava: “Io mi chiedo se questo sia un abbigliamento da stadio”, “L’ eleganza non è proprio di casa” e “Inadeguata in un campo da calcio una professionista vestita in quel modo. Non mi abituerò mai”.

Molto criticato soprattutto il cappotto indossato dalla presentatrice televisiva, di colore beige, con bottoni sul davanti, un taglio lungo e over. Quest’ultimo particolare del capospalla non è stato particolarmente apprezzato da alcuni telespettatori, che hanno ipotizzato perfino che non fosse suo: “Cappotto over size taglia xxxxxl, orribile!”, “Ma il cappotto è del marito?” e “Ma il cappotto te l’ha prestato Vieri?”.