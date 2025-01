Diletta Leotta ha indossato dei look eleganti e chic a New York per il lancio del Mondiale di calcio per club 2025. Tra i diversi outfit anche un abito con strascico

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta è volata oltreoceano per un evento importante. La conduttrice televisiva, infatti, è stata presente all’evento di presentazione del Mondiale di Calcio per club, che avrà luogo la prossima estate a New York. Anche nella sorprendente metropoli statunitense la presentatrice è riuscita a farsi notare, calcando il red carpet della manifestazione con un look mozzafiato, ma elegante.

Anche in quest’occasione, infatti, Diletta Leotta è riuscita a mescolare seduzione ed eleganza nel suo look, strizzando l’occhio a delle linee vintage da vera diva d’altri tempi.

Diletta Leotta, il tubino nero con strascico

I look di Diletta Leotta non sono mai banali e riescono sempre a colpire nel segno. Anche sui campi di calcio, infatti, la conduttrice televisiva riesce a prendersi la scena, indossando dei capi d’abbigliamento dall’animo seducente o con dei dettagli inattesi. Lo stile della presentatrice è caratterizzato dall’unione di elementi seducenti con altri all’insegna dell’eleganza.

A New York, in occasione del lancio del prossimo torneo Mondiale di calcio per Club 2025, che avrà luogo negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio prossimi e sarà seguito in diretta da Dazn, Diletta Leotta ha scelto dei look dal sapore vintage ed eleganti. Per l’evento esclusivo da Tiffany & Co, che ha avuto luogo dopo il lancio in Times Square dell’evento, la conduttrice televisiva ha scelto un tubino nero in velluto aderente con uno strascico da vera diva.

La creazione, firmata da Balenciaga e dal valore di 3200 euro, aveva un taglio monospalla e presentava un’asimmetria anche nella parte inferiore del vestito. Infatti l’abito si configurava come un minidress nella parte destra, mentre in quella sinistra presentava un lungo strascico. Il vestito accompagnava le forme di Diletta Leotta, mettendole in evidenza con sapienza e donandole anche un’allure da diva hollywoodiana.

La conduttrice ha accompagnato il suo look con delle scarpe décolleté col tacco di Casadei in tinta e con dei gioielli originali e preziosi di Tiffany & Co. Si trattava, infatti, di un ampio bracciale rigido in oro e da un paio di orecchini nello stesso materiale. Diletta Leotta si è divertita a impreziosire le sue mani anche con diversi anelli e una manicure grigio scuro.

Diletta Leotta, l’abito bon ton

Diletta Leotta è stata protagonista anche di diverse interviste speciali per Dazn a New York. Tra i tanti volti con cui ha dialogato la conduttrice televisiva c’era anche Robbie Williams. Per questo suo impegno lavorativo la conduttrice televisiva ha scelto un outfit dal gusto vintage, con bustino aderente e gonna ampia. Il capo d’abbigliamento era confezionato con una stoffa scozzese bianca e nera e rendeva la presentatrice veramente elegante e chic.

Per donare un tocco d’originalità a tutto il look, però, Diletta Leotta, ha deciso d’accompagnare il vestito con un paio di scarpe col tacco alto in vernice rossa, con cinturino sulla caviglia. Minimal la scelta dei gioielli, visto che la presentatrice televisiva ha indossato solo una collana con un piccolo ciondolo lucente e un paio d’orecchini.

Diletta Leotta ha lasciato l’Italia per raggiungere New York, dopo che anche il marito Loris Karius si è trasferito all’estero per tornare sui campi di calcio ma tra di loro non ci sarebbe alcuna crisi.