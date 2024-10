Gli outfit di Diletta Leotta per lo scorso weekend calcistico. La presentatrice ha scelto di mostrare le sue gambe con dei look mini

Fonte: IPA Diletta Leotta splende nel look finto casual: gli accessori valgono 5.000 euro

Diletta Leotta è uno dei volti più conosciuti della domenica calcistica italiana, visto che è impegnata nelle interviste a bordo campo dei giocatori per una seguitissima emittente televisiva. In ogni sua apparizione sul piccolo schermo, la conduttrice dimostra la sua bravura ma anche il suo gusto in fatto di stile, selezionando dei capi di tendenza, sempre con una grande attenzione ai dettagli. Così è stato anche nel weekend del 20 e 21 ottobre 2024, in cui Diletta Leotta è stata nuovamente protagonista dei campi da calcio con dei look accattivanti.

Diletta Leotta a lavoro con un mini dress luminoso

Diletta Leotta è pronta a debuttare con una nuova avventura televisiva. La conduttrice, infatti, sarà al timone della nuova edizione de La Talpa, che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Per presentare la sua nuova avventura professionale, la showgirl è stata anche ospite dell’ultima puntata di Verissimo, in cui ha svelato i nomi dei concorrenti che comporranno il cast.

Diletta Leotta, però, ha commentato anche gli eventi sportivi della giornata con un outfit, che non passava, di certo, inosservato. La conduttrice, infatti, ha indossato un mini dress aderente, che lasciava scoperte le sue bellissime gambe e, presentava, anche un piccolo spacco sul lato destro. Il vestito presentava una continua alternanza tra linee argento e nere, creando un insieme che dava molta luce alla figura della presentatrice, ma era arricchito anche da un dettaglio piuttosto originale.

Sulla parte destra dell’abito, infatti, si trovava un’applicazione con il famoso logo di Hello Kitty, fortunato cartone animato degli anni ’80. Diletta Leotta ha accompagnato il vestito con dei collant neri coprenti e un paio di scarpe col tacco in tinta, con punta chiusa e cinturino sulla caviglia.

La presentatrice è apparsa sempre bellissima, anche grazie al suo hair style, visto che ha deciso di modellare i suoi capelli in delle onde morbide. Il make up della conduttrice sottolineava il suo sguardo e le sue labbra, grazie a un rossetto rosso scuro.

Diletta Leotta in minigonna anche il sabato sera

Diletta Leotta ha indossato un mini dress aderente, che mostrava le sue bellissime gambe, per presenziare alla partita tra Roma e Inter, di domenica sera 20 ottobre 2024, che ha avuto luogo allo Stadio Olimpico di Roma. Il sabato, invece, la conduttrice di eventi sportivi ha commentato da bordo campo la partita tra Juve e Lazio, direttamente dall’Allianz Stadium, con un altro outfit che metteva in evidenza la sua figura.

Diletta Leotta, infatti, ha indossato una minigonna in velluto nero, accompagnandola con un dolce vita grigio chiaro, leggermente trasparente. Il capo d’abbigliamento era arricchito da un grande fiore di stoffa dello stesso materiale, che caratterizzava tutto il look. La conduttrice televisiva ha accompagnato il suo outfit con un paio di stivali bianchi, alti fino al ginocchio e con un cappotto lungo, grigio e leggermente over.

Diletta Leotta, in quest’occasione, ha deciso di fermare la sua chioma bionda dietro la nuca in un classico ed elegante chignon basso. La conduttrice ha indossato anche degli orecchini in argento con pendente a forma di cerchio.