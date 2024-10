Diletta Leotta ha scelto un look davvero sorprendente per la sua ultima apparizione professionale, composto da giacca e minigonna con cut out rosso fuoco

Diletta Leotta ha presentato, domenica pomeriggio, per la rete televisiva DAZN, il Derby d’Italia, tra Juventus e Inter. Da bordo campo, la presentatrice si è mostrata con un look total red, che la faceva apparire più radiosa di sempre. La conduttrice ha ripreso i suoi impegni lavorativi, dopo una parentesi oltreoceano. Di recente, infatti, Diletta Leotta aveva condiviso su Instagram alcuni scatti da New York, dove ha passato una vacanza romantica, insieme al marito Loris Karius. Anche per le strade della Grande Mela, la conduttrice ha sfoggiato un look rosso fuoco, che non passava di certo inosservato.

Diletta Leotta, il completo rosso fuoco con seducente cut out

Diletta Leotta è conosciuta dai telespettatori soprattutto per le sue interviste a bordo dei più importanti campi italiani. Per mostrarsi al meglio, anche nei terreni di gioco, la conduttrice televisiva seleziona sempre dei look sorprendenti, che accompagnano la sua bellezza con sapienza e originalità, visto che i suoi outfit non sono mai banali. Di recente, infatti, Diletta Leotta ha indossato un mini dress con un dettaglio inaspettato e, in seguito, ha accompagno il suo vestito rosso fuoco con una borsa dalla forma davvero originale.

Per il Derby d’Italia, la conduttrice ha riproposto un look nel colore acceso, composto da minigonna e giacca. Il capospalla era corto, lasciando la sua pancia scoperta, aveva le maniche lunghe, che arrivavano fin sopra le sue mani e una cerniera argento centrale. La giacca appariva strutturata sulle spalle, grazie all’utilizzo delle spalline.

La gonna, coordinata alla giacca, presentava un sorprendente cut out nella parte superiore, che lasciava scoperto il ventre piatto di Diletta Leotta e si collegava a un cinturino nero. Un dettaglio originale, che dava a tutto l’insieme un tocco di sensualità. Il completo era firmato da The Attico, per un costo complessivo di circa 1900 euro.

Diletta Leotta, gli stivali costosissimi

Diletta Leotta è apparsa, ancora una volta, bellissima in rosso, a bordo campo dell’ultima importante partita di calcio del campionato italiano. La presentatrice ha indossato un coordinato rosso fuoco, accompagnandolo a un paio di stivali unici, con il tacco alto. Le calzature, infatti, sembravano in realtà delle calze velate nere, perché erano trasparenti e coprivano tutta la gamba della conduttrice, fin sotto la minigonna. Si trattava di una creazione dello stesso brand che aveva firmato anche gli altri capi d’abbigliamento che componevano l’outfit della presentatrice e avrebbe un costo di 1690 euro.

Alcuni sostenitori di Diletta Leotta hanno apprezzato la sua scelta di stile originale, lasciando dei commenti positivi sotto il suo post: “Ma sei pazzesca”, “Quanto sei bella” e ancora “Wow tutta rossa splendida bellissima”. Ma altri, invece, hanno trovato il suo look troppo esagerato per il contesto in cui è stato indossato: “Per un commento a bordo campo mi pare eccessivo”. “Che bel abbigliamento, adatto proprio mah” e ancora “Boccio l’outfit, per una volta” e “Una persona a bordo campo deve essere professionale non sei sul red carpet”.

In ogni caso, così come di recente a New York, il colore rosso fuoco dona certamente molto alla conduttrice televisiva che, nella sua ultima apparizione professionale, è apparsa più radiosa di sempre.